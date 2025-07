El Alavés ultima el traspaso de Panichelli al Estrasburgo

El futuro de Joaquín Panichelli (Córdoba, Argentina, 2002) se aleja cada vez más de Vitoria. Según ha podido saber EL CORREO, las negociaciones entre el ... Alavés y el Estrasburgo por el traspaso del futbolista están «muy avanzadas». La venta se cerrará por 16,5 millones, una cifra algo superior a la propuesta inicial que rondaba los 15 millones y que fue rechazada por el club albiazul en junio. La entidad vitoriana entiende que es la última oferta que realizará el conjunto francés y que no podrá obtener un mayor ingreso. El ariete, además, ha transmitido su deseo de fichar por el equipo galo, que presenta una mejor propuesta económica y la opción de disputar competición europea (la Conference League) esta misma temporada.

Fuentes cercanas a la operación señalan a este periódico que es cuestión de horas que el delantero argentino, que ya ayer se quedó fuera de la concentración de Girona, viaje a Francia para firmar un contrato de cinco años. Esta última ofensiva del Estrasburgo se produce después de haber alcanzado un acuerdo con el futbolista. Pese a que la propuesta inicial del ariete era de cuatro campañas, el club francés solicitó ampliarla a cinco años para alcanzar el salario acordado. La vinculación, por tanto, reafirma la fuerte apuesta por el delantero que llamó la atención de varios clubes tras su brillante campaña en el Mirandés, donde firmó 21 goles.

Panichelli se convertirá así en la segunda venta más alta de la historia del Alavés, por debajo del traspaso de Guillermo Maripán al Mónaco a cambio de 18 millones de euros en 2019. Supera así la operación que llevó a Cosmin Contra al Milan en 2001. Entonces fueron 12 millones, aunque la cifra que ingresará el club albiazul en sus arcas no estará muy lejos de aquella, ya que el 20% de los derechos del argentino (unos 3,3 millones) pertenecen todavía a River Plate. De hecho, el principal asunto a resolver en las próximas horas para sellar el acuerdo es la forma en la que se realizará el pago y el montante que percibirá el equipo bonaerense. Se trata de una compensación pactada en 2023 a cambio de que el goleador llegase libre a Vitoria.

Un 'puente' al Chelsea

Panichelli, que regresó de su cesión con el objetivo de ganarse un puesto como titular en el Alavés, ve ahora con buenos ojos recalar en un club que el curso pasado terminó en séptima posición en la Liga de su país. No sólo por el paso que supone a corto plazo, sino por la opción de que, en caso de mantener su progresión, pueda llamar la atención del Chelsea, propiedad del club galo. Eso sí, las fuentes consultadas matizan que en el acuerdo no existe ninguna cláusula por objetivos que le sitúe automáticamente en Stamford Bridge. Pero no hay que olvidar que los gestores han levantado un 'puente' que ya han cruzado varios futbolistas para reforzarse de manera bidireccional, en función de las necesidades.

5 años de contrato le ofrece a Panichelli el Estrasburgo, que mejora sus condiciones económicas

La entidad albiazul consideraba a Joaquín Panichelli una pieza muy importante para el nuevo proyecto del Chacho Coudet. Aunque también era consciente de que sería difícil que el atacante repitiese su brillante rendimiento en la próxima campaña en la élite. En las oficinas del Paseo de Cervantes ahora exploran el mercado para encontrar un sustituto que refuerce la parcela ofensiva. Con su marcha, en la plantilla quedan dos delanteros puros: Toni Martínez y Asier Villalibre. Una artillería escasa con la que afrontar las 38 jornadas ligueras con garantías. Pese a que el área deportiva mantiene la confianza en ellos, su papel fue secundario el pasado curso por el gran momento que atravesaba Kike García, autor de 13 dianas. En la disciplina albiazul se encuentra ahora Mariano Díaz, que sustituyó a Panichelli en el amistoso del pasado martes ante el Athletic. Eso sí, su presencia se considera todavía coyuntural, con el objetivo de que el exjugador del Real Madrid y el Lyon, entre otros, recupere la forma. Por el momento, eso sí, los rectores vitorianos no se han fijado un objetivo estratégico para suplir al argentino.

Irrupción en la élite

El ariete pone así fin a dos años como jugador albiazul, aunque con un papel testimonial. En su primera campaña, la entonces promesa argentina alternó el filial, donde marcó dos goles en siete partidos, con el primer equipo, en el que disputó cuatro encuentros y con el que consiguió el ansiado ascenso en el Ciutat de Valencia. Un partido que desató la euforia entre la afición, pero del que también guarda un amargo sabor. Panichelli sufrió una grave lesión al romperse el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda. El delantero regresó a los terrenos de juego en el tramo final de la siguiente campaña, ya en la élite.

Para favorecer su recuperación y destapar la mejor versión de este emergente goleador, el Alavés llegó a un acuerdo con el Mirandés. En Anduva no sólo mostró unas notorias capacidades goleadoras, sino también cualidades que lo convierten en un preciado objeto de deseo en el fútbol moderno. Ante su posible explosión, el Alavés selló su renovación hasta 2029. El objetivo era blindar el futuro de un atacante emergente y asegurarse una posición de fuerza en una eventual negociación de traspaso, como ha sucedido.