Toni Martínez, optimista con el gol: «Generamos ocasiones y así estamos más cerca»

El gol volvió a dar la espalda al Alavés ante el Valencia. «Hicimos un gran juego, sometimos al rival... faltó el gol», se lamentó Coudet. ... Una responsabilidad que recae en los delanteros del equipo. Ante el conjunto che repitieron Lucas Boyé y Toni Martínez como dupla en el ataque y pese a llamar insistentemente a la puerta (14 remates) no hubo manera de abrirla. «Hay días en los que la pelota no quiere entrar. Pero no es por no generar o intentarlo, lo cual sí que sería una preocupación más grande. Generamos peligro y generando ocasiones estamos más cerca», ha apuntado el murciano.

No obstante, Toni Martínez trata de rebajar esa percepción que también lastró al equipo ante el Sevilla, Getafe y Mallorca. «Venimos de meterle tres al Elche». Y se muestra optimista con que la evolución que ha dibujado el juego de los albiazules también se termine plasmando en la faceta goleadora. El Chacho les pidió «finalizar más» y la plantilla respondió de nuevo ante el Valencia con más ocasiones que frenaron el portero Agirrezabala, el poste o los centímetros.

Una artillería que Coudet ha rearmado al poner juntos a dos delanteros. «El equipo se tiene que aprovechar de lo que generemos», ha señalado. Porque ambos buscan apretar el gatillo, pero también ayudar en la generación del juego. En cuestión de dos meses han conseguido conectar sobre el verde. Se entienden y lo demuestran. «Nos sentimos muy cómodos los dos, estamos encajando muy bien. Se ha notado ese impacto de manera positiva en el ataque del equipo».

Respecto a este nuevo dibujo, el ariete murciano ha comentado lo que les pide el Chacho para tratar de superar la defensa rival. «Me tocó jugar más de interior en un cuadrado a la hora de tener el balón». También se deja caer a las bandas para arrastrar rivales o aprovechar espacios, una posición en la que también se le vio el año pasado. «Me siento muy cómodo en esos movimientos y viendo el fútbol de cara». No obstante, tiene claro cuál es la premisa: «Ayudamos en la faceta creativa, pero soy un delantero y tengo la obligación de llegar al área».

Delanteros «muy pesados»

Son, en cierto modo, los agitadores del juego. «Los defensas rivales nos dicen después del partido que somos muy pesados». También porque muerden sin descanso en la presión. «Somos los primeros defensas. Igual que queremos que nos traigan el balón para finalizar, nosotros también tenemos que defender en bloque», ha comentado, en relación a esa solidez defensiva que muestra el equipo. «Somos el menos goleado y estamos compitiendo -en relación a ese Zamora- con equipos que juegan en Champions».

Precisamente, el próximo rival también cuenta con 'billete' europeo, aunque en esta ocasión de Conference League. El Rayo Vallecano se medirá este jueves al Hacken en Suecia, una 'peaje' que los albiazules tratarán de aprovechar. «Vengo de un sitio donde he jugado Europa (por el Oporto). Buscaremos meter esa marcha extra para aprovechar el físico». Aunque ha reconocido que «El Rayo es un equipo con una plantilla extensa», lo cual le permitirá hacer rotaciones.