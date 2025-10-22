El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez celebra un tanto en la victoria ante el Elche. Igor Martín

Alavés

Toni Martínez, optimista con el gol: «Generamos ocasiones y así estamos más cerca»

El delantero murciano repitió ante el Valencia delantera con Lucas Boyé, con el que se siente «muy cómodo» sobre el verde

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:39

Comenta

El gol volvió a dar la espalda al Alavés ante el Valencia. «Hicimos un gran juego, sometimos al rival... faltó el gol», se lamentó Coudet. ... Una responsabilidad que recae en los delanteros del equipo. Ante el conjunto che repitieron Lucas Boyé y Toni Martínez como dupla en el ataque y pese a llamar insistentemente a la puerta (14 remates) no hubo manera de abrirla. «Hay días en los que la pelota no quiere entrar. Pero no es por no generar o intentarlo, lo cual sí que sería una preocupación más grande. Generamos peligro y generando ocasiones estamos más cerca», ha apuntado el murciano.

