Tenaglia: «Tenemos que limar los detalles que nos están matando»

El Alavés se ha abonado a las finales. Este domingo volverá a jugar otra contra el Mallorca. En esta ocasión no se trata de un rival directo por la permanencia como lo fueron Getafe, Leganés y Espanyol, pero sí un duelo cargado de urgencias para los albiazules, que encadenan cuatro semanas en puestos de descenso. Los tropiezos de los rivales han permitido a los babazorros seguir con un hilo de vida, aunque el vestuario es consciente de la necesidad imperial de empezar a sumar para no descolgarse. «Tenemos que ir a dejarnos la vida, sabemos lo que nos jugamos. Hacer las cosas al 110%, no regalar nada», ha apuntado Nahuel Tenaglia, un peso pesado en la plantilla.

El lateral albiazul reconoce que la quiniela de resultados de las últimas jornadas les brinda «una nueva oportunidad», aunque «sabemos que falta mucho». En concreto 13 jornadas y 39 puntos en juego. Sin embargo, sumar un valioso botín depende de las áreas. «Llegamos mucho y nos llegan poco y nos lastiman. Tenemos que trabajar en acertar las que tenemos y en las de los rivales estar plenamente concentrados», ha reconocido en un vídeo publicado por el club. Evitar que vuelva a repetirse el guion del encuentro contra el Espanyol, el último precedente. Pero también Leganés, Girona, Valencia... Los albiazules han perdido 11 puntos en los minutos finales. «En los últimos minutos se nos van puntos muy importantes, no nos puede pasar más».

Un golpe en todos los sentidos. «Sé como entrena y trabaja a muerte este grupo, tenemos que limar detalles que nos están matando; hacemos las cosas bien pero así no alcanza, hay que dar un poco más», apunta el lateral albiazul, quien confía en que el tiempo devuelva todo ese sacrificio de equipo. «El vestuario está muy bien, con muchas ganas. Este grupo entrena a muerte todos los días», elogia. Pero pide un plus, exprimirse hasta la última gota. «Tenemos que seguir trabajando para ir un poco más». En los entrenamientos, pero sobre todo en los partidos. «Entrar desde el minuto 0 concentradísimos en todas la pelotas». Y jugar «110 minutos concentrados para traernos un triunfo muy importante».

El «cariño» de Mendi

En la ecuación ya solo valen los triunfos para pegar un importante bocado a los rivales que se encuentran fuera de la zona roja. «Vamos a conseguir los puntos que necesitamos, el trabajo paga (premia). A esto se le da la vuelta con más trabajo. Estamos haciendo las cosas bien», añade, y pone como ejemplo lo ocurrido en las dos últimas temporadas. «Desde que estoy tuvimos un ascenso muy duro pero muy lindo. El año pasado hasta los últimos partidos no estábamos muy bien y el equipo dio un plus. Falta mucho, quedan 13 partidos y muchos puntos en juego».

«Merecemos terminar muy bien la temporada». Por el trabajo del grupo, explica, y por la afición, a la que también se ha referido. «Sentimos el cariño de Mendizorroza. Que confíen, que este equipo trabaja mucho y las cosas van a salir bien, se lo merecen ellos», concluye el argentino.