Carlos Ballestero conduce el balón durante el encuentro. Blanca Castillo

El Alavés B somete al Logroñés y arranca el curso con buen pie

Los goles de Aitor Mañas y Alberto Moreno, de penalti, permiten al filial albiazul sumar su primera victoria en Ibaia ante un rival exigente

Pablo Sanz

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:46

Con algún que otro apuro pero pleno de eficacia, el Alavés B firmó un arranque de temporada prometedor tras imponerse a la UD Logroñés en ... Ibaia. Un encuentro en el que los de Molo Casas fueron de menos a más, y en el que supieron aprovechar sus escasas ocasiones de gol en la segunda parte para llevarse un valioso triunfo.

