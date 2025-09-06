El Alavés B somete al Logroñés y arranca el curso con buen pie

Con algún que otro apuro pero pleno de eficacia, el Alavés B firmó un arranque de temporada prometedor tras imponerse a la UD Logroñés en ... Ibaia. Un encuentro en el que los de Molo Casas fueron de menos a más, y en el que supieron aprovechar sus escasas ocasiones de gol en la segunda parte para llevarse un valioso triunfo.

El partido comenzó intenso, con ambos conjuntos presionando muy alto y sin dar respiro al rival. Las disputas en cada duelo evitaron las ocasiones en los primeros minutos. El atasco duró cerca de un cuarto de hora, hasta que un tiro de Otadui tras un pase atrás de Joel Febas puso a prueba a la zaga albiazul, que rechazó el tiro.

A mitad del primer tiempo, sin embargo, el choque se abrió y el Logroñés comenzó a acechar el área albiazul. Un disparo de Manex Rezola desde la frontal que se marchó fuera por muy poco del marco de Swiderski fue el primer aviso para los jugadores de Molo Casas. Un par de minutos después, otro tiro cómodo desde la media luna de Urki Txoperena que atrapó el portero canadiense volvió a alertar a la defensa local.

Tras la pausa de hidratación, el filial mejoró. Las incursiones de Carlos Ballestero por el carril izquierdo y los movimientos entre líneas de Aimar González de Heredia causaron algún que otro estrago en la defensa riojana, aunque sin grandes complicaciones. No obstante, los futbolistas de Unai Mendia siguieron en busca del gol hasta el descanso, pero el poco acierto de sus hombres de ataque lo impidió.

Tras el paso por vestuarios, el Logroñés siguió apretando aunque sin amenazas temibles, con centros laterales que no encontraban rematador. Los riojanos controlaban la posesión, pero sin poner en aprietos a los locales. Molo Casas empezó a mover el banquillo para buscar algo diferente e introdujo a Ander Varona y Andoni Arzak, quien revolucionó el choque. El Alavés poco a poco se hizo con el mando del duelo y se empezó a acercar a la meta rival.

En el minuto 66 obtuvo el premio. Un pase al hueco de Chema Aragüés desde la banda derecha encontró en el área pequeña a Aitor Mañas, que ganó la carrera a su defensor y se encargó de enviar el balón al fondo de la red. El tanto dio aún más confianza a los chicos de Molo Casas, que se volcaron en ataque y unos instantes después terminaron de encarrilar el partido. Alberto Moreno transformó un penalti cometido por Eduardo Cabetas a Izei en un contraataque. El centrocampista ejecutó la pena máxima por la base del palo derecho de la portería de Taliby. Con doble ventaja en el marcador, los babazorros protegieron el resultado para sellar el triunfo y mantener intacta su portería.