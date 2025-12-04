El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

Sergio Fernández, sobre la sanción de Garcés: «Es público y notorio que tenemos un problema»

El director deportivo albiazul señala que «siempre estamos abiertos a la posibilidad de mejorar la plantilla en todas y cada una de las posiciones donde tenemos disponibilidad»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:23

Comenta

El Deportivo Alavés comienza a explorar el mercado para reforzar la plantilla en el zoco invernal, con el reemplazo de Facundo Garcés como prioridad. «Es ... público y notorio que tenemos un problema debido a esa sanción que esperemos que se resuelva», ha apuntado el director deportivo albiazul, Sergio Fernández. El 26 de agosto, la FIFA inhabilitó al futbolista durante doce meses por usar «documentación manipulada» para poder jugar con la selección de Malasia por el origen de su abuelo. El jugador ha avanzado que recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitaje Deportivo) el castigo, es la última bala que tiene en el cartucho después de que el organismo de fútbol haya declinado su alegación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  6. 6

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  7. 7 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  8. 8 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sergio Fernández, sobre la sanción de Garcés: «Es público y notorio que tenemos un problema»

Sergio Fernández, sobre la sanción de Garcés: «Es público y notorio que tenemos un problema»