Sergio Fernández, sobre la sanción de Garcés: «Es público y notorio que tenemos un problema»

El Deportivo Alavés comienza a explorar el mercado para reforzar la plantilla en el zoco invernal, con el reemplazo de Facundo Garcés como prioridad. «Es ... público y notorio que tenemos un problema debido a esa sanción que esperemos que se resuelva», ha apuntado el director deportivo albiazul, Sergio Fernández. El 26 de agosto, la FIFA inhabilitó al futbolista durante doce meses por usar «documentación manipulada» para poder jugar con la selección de Malasia por el origen de su abuelo. El jugador ha avanzado que recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitaje Deportivo) el castigo, es la última bala que tiene en el cartucho después de que el organismo de fútbol haya declinado su alegación.

Desde el club han vuelto a trasladar su «apoyo» al futbolista y señalan que «esperaremos a la resolución definitiva y a partir de ahí actuaremos en consecuencia». «A partir de ahí afinaremos un poco más cuales son nuestras necesidades», ha remarcado Fernández. No obstante, el club se encuentra en un escenario complejo que le sitúa en la necesidad de anticipar sus pasos. La ventana de fichajes se abrirá el 2 de enero y la decisión que adopte el TAS, que estudiará el caso de manera pormenorizada, podría dilatarse varios meses en una resolución que incluso podría aumentar el castigo.

De ahí que las oficinas del Paseo de Cervantes peinen el mercado para incorporar jugadores de cara a la segunda parte de la temporada, con la zaga como prioridad. «Siempre estamos abiertos a la posibilidad de mejorar la plantilla en todas y cada una de las posiciones donde tenemos disponibilidad. Todo lo que podamos hacer por mejorar el equipo lo haremos», ha avanzado el director deportivo albiazul. Una postura que va en la línea del mensaje que trasladó el presidente del Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz: «Vamos a esperar a ver qué pasa. Siempre estamos en el mercado para ver las oportunidades que haya».

En lo deportivo, Sergio Fernández ha querido respaldar el trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico tras los últimos tres tropiezos ligueros ante el Girona, Celta y Barcelona. «Las derrotas no generan dudas. El equipo demustra fiabilidad y entereza», ha apuntado. Unos resultados que no desvían el foco ni apagan las espectativas. «El equipo se ha ganado confianza y derecho a perder partidos, porque lo hace mostrando imagen y compromiso», ha señalado.