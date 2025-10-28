El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez y Aleñá se lamentan durante el encuentro ante el Rayo. Factoría9

El Alavés es el segundo equipo de la Liga que más tiros necesita para marcar

Los albiazules apenas convierten uno de cada 14,38 disparos, un registro que sólo empeora el Athletic

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 28 de octubre 2025, 00:30

El Chacho Coudet explicó de forma sucinta en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Rayo Vallecano la gran clave de ese ... tropiezo. «Cuando perdonas en un área, la pagas en la otra», resumió el entrenador albiazul. Una síntesis que deja fuera un sinfín de elementos también importantes en el desarrollo de los partidos, pero que dio de lleno en la diana. La fortaleza de este Deportivo Alavés se construye en el control de sus dominios y su gran debilidad está a la hora de asaltar la portería rival. Ese equilibrio le llevaba camino de su segundo 0-0 consecutivo cuando un sonoro error defensivo desequilibró una balanza que se quedó sin puntos.

