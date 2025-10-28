El Alavés es el segundo equipo de la Liga que más tiros necesita para marcar

El Chacho Coudet explicó de forma sucinta en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Rayo Vallecano la gran clave de ese ... tropiezo. «Cuando perdonas en un área, la pagas en la otra», resumió el entrenador albiazul. Una síntesis que deja fuera un sinfín de elementos también importantes en el desarrollo de los partidos, pero que dio de lleno en la diana. La fortaleza de este Deportivo Alavés se construye en el control de sus dominios y su gran debilidad está a la hora de asaltar la portería rival. Ese equilibrio le llevaba camino de su segundo 0-0 consecutivo cuando un sonoro error defensivo desequilibró una balanza que se quedó sin puntos.

Pero si ese desajuste puede achacarse más a un inoportuno fallo puntual, los problemas para subir goles a su casillero son ya crónicos. Los albiazules apenas han marcado nueve goles en sus diez partidos de Liga; es decir, menos de uno por partido (0,9). Sólo el Oviedo (7) , penúltimo, empeora un registro babazorro en el que también se sitúa otro equipo en descenso como el colista Girona además del Athletic y Osasuna. Un balance pobre pero compensado por los también nueve goles que ha concedido el 'Zamora' de la competición, Antonio Sivera. Pero si el Alavés no ha logrado abandonar la media tabla -a tres puntos del descenso y a dos del séptimo clasificado- es, al menos en lo numérico, por el lastre que encuentra a la hora de transformar sus ocasiones en tantos.

Lo cierto es que el equipo de Coudet sí que logra generar situaciones de cierto calado. Es el décimo equipo que más lanzamientos intenta por partido (11,5), pero no logra traducir esas llegadas en un botín productivo. En Vallecas, otra vez con la doble punta formada por Toni Martínez y Lucas Boyé además de con la presencia de Carlos Vicente de nuevo en el once, el Alavés realizó doce disparos, tres menos que el Rayo. No fue una jornada precisa para ninguno. Pero si Alemao logró embocar solo su cabezazo en el 91, Martínez mandó por encima del larguero minutos antes la mejor ocasión vitoriana. Tampoco Boyé o Aleñá encontraron el premio en lanzamientos algo carentes de colmillo o que se toparon con el buen hacer del portero local.

En comparación Goles anotados El Alavés es, con nueve, el segundo de Primera que menos marca empatado con otros tres equipos. Sólo anota menos el Oviedo, siete.

Goles encajados Pese a no dejar la portería a cero en Vallecas, se mantiene con nueve como el menos goleado.

Tiros por partido Los albiazules lanzan 11,5 veces por duelo. Son los décimos de primera en esa estadística.

Tiros para cada gol Sólo el Athletic empeora el registro babazorro, que está en 14,38 tiros necesarios para cada gol.

Goleadores Carlos Vicente, con tres, es el Pichichi. Le siguen Toni Martínez, con dos, y Boyé, Tenaglia y Guevara con uno

Esa falta de precisión sitúa al Alavés como el segundo equipo de Primera que más ocasiones necesita para marcar un gol. Sólo hace uno cada 14,68 disparos -en el acumulado de tanto los tres palos como los que se van fuera-. El único equipo que empeora su registro es un Athletic víctima de un inesperado mal inicio de temporada y que sólo marca uno de cada 15,63 tiros. En el otro extremo se encuentra el Sevilla, que apenas precisa 6,56. También están el Villarreal (7,78) o un recién ascendido como el Levante (7,93). El Getafe se encuentra un poco más abajo (8,20), pero en su caso la cifra destaca porque es el que menos dispara de Primera (sólo 82 tiros en sus diez partidos de competición). Pocos manejan mejor la efectividad que Bordalás.

Sumar desde segunda línea

De esta forma, el Alavés es también un equipo con pocos protagonistas. Apenas cinco de sus futbolistas han celebrado algún gol en las diez primeras jornadas del campeonato. El máximo artillero, con tres, es un Carlos Vicente que se ha especializado en los penaltis. Marcó, sin fallo, ante el Atlético, el Sevilla y el Elche. Le sigue Toni Martínez, con dos tantos. Tras ellos, sólo con uno, están Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Ander Guevara. Pocos goleadores para pocos goles. Su realidad contrasta con la de su rival de este domingo, un Espanyol que es el tercer equipo de Primera que más veces dispara (140), sólo tras el Barcelona (195) y el Real Madrid (205). Aunque su precisión no está a esos niveles -necesita diez disparos para anotar un gol- cuenta con hasta ocho artilleros. El que más, Pere Milla (4), aunque el exalbiazul Kike García ya suma dos.

9 goles ha marcado el Alavés en las diez primeras jornadas, menos de uno por partido

El Alavés deberá recuperar su total solvencia defensiva y también sumar a más jugadores para la causa goleadora. Que futbolistas de segunda línea como Aleñá, Denis Suárez o el todoterreno Pablo Ibáñez sumen en esa faceta y la productividad albiazul se dispare también en base a un reparto más coral de los goles. Es el gran quebradero de cabeza para Coudet, que tendrá la asequible prueba ante el Getxo para restaurar al máximo la confianza y la puntería.