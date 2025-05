El Alavés renueva a Molo Casas como técnico del filial hasta 2027

E. C.

El Alavés ha anunciado este viernes la renovación de Molo Casas como técnico del filial hasta el 30 de junio de 2027. El acuerdo entre el entrenador y el club albiazul llega apenas una semana después de que finalizara la campaña en Segunda RFEF, donde el segundo equipo alavesista ha firmado una notable escalada desde los puestos de descenso hasta acabar asomado a los puestos de promoción de ascenso a Primera RFEF.

Casas firmó con el Alavés como relevo de José Manuel Aira a mediados de noviembre, cuando el filial había disputado las 11 primeras jornadas y todavía no conocía la victoria. Es cierto que los puestos de salvación no estaban lejos, ya que los albiazules habían cosechado varios empates en ese periodo. Sin embargo, el hecho de no lograr un solo triunfo en el primer tercio de la campaña amenazaba la continuidad del equipo B en el cuarto peldaño del fútbol nacional, lo que habría supuesto un abismo todavía mayor entre la primera plantilla y su siguiente escuadra competitiva.

La mejor racha que ha firmado Molo Casas al frente del Alavés B es de diez jornadas sin conocer la derrota, que consolidó a los albiazules en la zona media-alta de la clasificación y evitó sufrir agobios en las últimas semanas de competición. El acuerdo de renovación incluye también a Jorge Garcés, que llegó como asistente al filial vitoriano.

Molo Casas, de 39 años, anteriormente había ocupado el banquillo del UCAM Murcia, al que llegó tras el buen trabajo realizado el año anterior en el Águilas de Segunda RFEF. Una andadura que arrancó hace cinco años de la mano del Lleida Esportiu, club en el que precisamente había disputado sus últimos encuentros como jugador antes de retirarse. Puso así punto final a una trayectoria de catorce temporadas vestido de corto. Y apostó por continuar dirigiendo al equipo, aunque en este caso desde la banda.