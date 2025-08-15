El Alavés recuerda que el parking de Mendizorroza se cerrará cuatro horas antes del partido ante el Levante El aparcamiento de la plaza Amadeo García de Salazar quedará clausurado desde las 17.30 horas hasta una hora después de la finalización del encuentro, previsto para las 21.30

De cara al inicio de LaLiga previsto en Mendizorroza para este sábado (21.30 horas) ante el Levante, el Deportivo Alavés ha recordado a sus aficionados que el parking situado junto al estadio permanecerá cerrado desde cuatro horas antes del partido. A las 17.30 horas, el aparcamiento de la plaza Amadeo García de Salazar quedará clausurado, teniendo que retirar todos los usuarios sus vehículos. No se abrirá hasta, aproximadamente, una hora después del encuentro.

La decisión de cerrar el parking, que había recibido críticas por parte de los usuarios y de los aficionados albiazules, se llevará a cabo en los 19 partidos que juegue el Alavés como local este curso y los que también dispute el Mirandés en Mendizorroza mientras se realicen las obras de remodelación de Anduva. La medida, suavizada respecto a la propuesta inicial de clausurar el parking en la víspera de los encuentros, responde a una «cuestión de seguridad», tal y como recuerda el Consistorio, que apunta como alternativa más cercana el aparcamiento de Mendizabala, con capacidad para 1.000 vehículos. Sólo habrá dos excepciones: los vehículos que transporten personas de movilidad reducida y dispongan de la pertinente tarjeta de estacionamiento en las plazas reservadas para este fin y los vehículos de seguridad, ambulancias y emergencias.

Los autobuses que transporten a las aficiones visitantes podrán acceder al aparcamiento con control policial para dejar o recoger pasaje. Una vez efectuadas estas labores, deberán estacionar en el parking de Mendizabala o en zona determinada con antelación. El servicio de autobuses urbanos y taxis, por su parte, no se verá afectado, manteniendo las paradas habituales en la calle Salbatierrabide.

Tanto la Policía Local de Vitoria como el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos aportan informes que corroboran la necesidad de tomar esta medida. La principal conclusión del análisis técnico determina que la coexistencia de tráfico rodado, estacionamiento y grandes aglomeraciones de personas en la zona genera «riesgos críticos para la Protección Civil». Entre esos riesgos está la obstaculización de vías y puntos de evacuación peatonal de un recinto que puede albergar a un máximo de 20.000 personas. El curso pasado la media se situó en 17.200.

La congestión de vehículos supone, además, un «bloqueo de acceso o retrasos en la intervención de los servicios de emergencias», recuerda el informe municipal. Además, la ocupación del espacio compromete la disponibilidad de un área para establecer el Puesto de Mando Avanzado encargado de coordinar la respuesta ante emergencias. «Cabe recordar en este sentido que actualmente se mantiene un estado de Alerta Antiterrorista de nivel 4 sobre 5. Este nivel exige que se adopten medidas complementarias de seguridad», explica el Ayuntamiento de Vitoria.