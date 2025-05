El Alavés reconstruye el muro a tiempo

El Deportivo Alavés ha recompuesto en las últimas semanas su fórmula para obtener la permanencia en Primera. Tras buena parte de la temporada en la ... que buscaba compensar sus problemas defensivos con una producción anotadora difícil de sostener a largo plazo, el plantel vitoriano ha virado hacia un bloque mucho más equilibrado. La portería a cero en un encuentro de notable exigencia como el del Atlético de Madrid ilustra la nueva versión con la que Coudet ha encontrado la solidez. Tal vez no sea el equipo que el argentino dibujaba en su cabeza a su llegada, pero sí el que le ha dado la ansiada estabilidad en el momento preciso. A falta de cuatro jornadas, tiene claro el camino hacia la permanencia.

El Alavés se quedó ante el Atlético sin encajar por segunda jornada consecutiva. Es algo que no había logrado en todo el curso. Por más que lo buscase, poner el cero en su portería había sido una misión casi imposible. Cuando no era por los méritos del rival, los errores individuales acababan desembocando en otro gol en contra. Muchas veces, un tanto determinante para decantar un marcador corto, pues el ataque albiazul pocas veces lograba una producción ofensiva suficiente que paliase esas carencias. Durante muchas semanas los babazorros se abonaron a la difícil fórmula de ganar a partir de un ataque prolífico y no en base a una defensa numantina. Un camino más fácil para los grandes, pero algo temeraria y que suele acabar mal para los más modestos.

Ahora, en cambio, el Alavés tiene claras sus prioridades. Aunque sigue buscando aumentar su producción ofensiva -Coudet no deja de insistir en que sus jugadores necesitan ganar mayor fluidez con la posesión- ha encontrado la estabilidad en la defensa. La imbatibilidad contra contra los Julián Álvarez, Griezmann y Sorloth da continuidad a la ya lograda frente a la Real Sociedad. Entre los dos partidos, dos equipos de la zona noble apenas han disparados dos veces entre los tres palos. Si se alarga la serie, los encuentros ante el Sevilla -un gol en dos disparos- Real Madrid -otro gol encajado en cuatro lanzamientos- y Girona -portería a cero tras solo un tiro a portería-, el Alavés apenas ha encajado dos goles en los últimos cinco partidos.

Sivera, Mouriño y Garcés

No hay ningún equipo de la competición que mejore ese registro defensivo en las últimas cinco jornadas, ni siquiera los aspirantes a la Liga o la Champions. El Alavés ha vuelto a sus esencias, las que le hacían un equipo compacto al que era muy difícil hacer gol. Algo que sucede en un momento clave, donde cada diana cuenta. Se nota en la comparación con sus rivales directos. Más allá del caso del Valladolid, ya descendido y que ha encajado dieciocho goles en sus cinco últimos duelos, los números babazorros también son mejores que los de Leganés (5), Las Palmas (8) o Girona (11, aunque tiene pendiente su partido de esta jornada). También un Sevilla en problemas ha encajado más (7). Aunque en esa secuencia el Alavés solo ha podido meter tres goles, ese desempeño le ha permitido sumar un botín nada desdeñable dada la magnitud de la mayoría de sus rivales.

La explicación de esa mejoría recae en gran parte en un argumento lógico: el Alavés tienen en un gran momento tanto a su portero como a su pareja de centrales. El desempeño de Sivera es notable desde el inicio de curso, pero su parada a un disparo a bocajarro de Lenglet es de las que dan puntos. Pocos aspirantes a la permanencia cuentan con una garantía de tales dimensiones bajo palos.

7 porterías a cero ha logrado el Alavés esta temporada en Liga

Pero a él se ha sumado una estructura defensiva asentada. Más allá del incuestionable Tenaglia, Manu Sánchez es desde hace semanas una pieza de total solvencia en el lateral izquierdo. Lo mismo sucede con Mouriño en el centro. Pero si la baja por lesión de Abqar abrió algunos interrogantes, Garcés se ha encargado de cerrarlos. No es solo el desempeño solvente de un central de corte clásico pero cuyas virtudes y energía casan a la perfección con el equipo, sino también la dupla que forma con el uruguayo. Ese esquema, con el apoyo del resto de jugadores -una solidaridad que se pudo ver contra el Atlético- ha solidificado al Alavés. Ahora su desafío es mantener las prestaciones defensivas en las cuatro jornadas restantes para lograr la salvación. Pero el bloque de Coudet ya crece desde la defensa.