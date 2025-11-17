El Alavés rearma su defensa para frenar la artillería del Celta, camino de romper un récord de 28 años

Cuando Claudio Giráldez heredó el banquillo del Celta tras la salida de Eduardo Coudet, absorbió también la osada mentalidad del entrenador argentino. «A mí me ... gusta más atacar que defender, prefiero ganar 4-3 que 1-0», reconoció en su día el Chacho. Una inusual filosofía futbolística que, lejos de templarla, Giráldez decidió redoblar. «Me gustaría haber ganado 5-4 todos los partidos», confesó. El actual técnico celeste no iba de farol.

El conjunto vigués llega a Vitoria (sábado, 14.00 horas) con un récord del club a su alcance. Desde la derrota contra el Getafe (0-2) en la primera jornada, el conjunto gallego encadena 17 encuentros viendo puerta entre Liga, Copa y Europa League. Los celestes están a tres choques de igualar su mejor registro. Y eso que ya se han enfrentado al Barcelona, Atlético y Villarreal. Hay que remontarse hasta la temporada 1997-98 para encontrar su mejor versión anotadora.

Un aviso para los navegantes del barco albiazul. Eso sí, la fragilidad que ha demostrado la defensa del Celta hace mella en su artillería pesada, una grieta que deberá aprovechar la delantera del Alavés, que continúa peleada con el gol. Sólo en siete de esos 17 partidos consiguieron los gallegos transformar los tantos en victoria. De hecho, se especializaron en los empates. Nunca antes en LaLiga un equipo había repetido siete veces el mismo resultado (1-1) en las primeras nueve jornadas. En los últimos encuentros han corregido esa tendencia.

Coudet recupera a Pacheco para recomponer una parcela que ha destacado por su solidez Defensa del Alavés 11 goles concedidos

La dupla formada por Borja Iglesias y Iago Aspas es el principal argumento ofensivo celeste Ataque del Celta 27 goles anotados en total

La dupla Borja Iglesias-Iago Aspas se presenta como la principal amenaza celeste. Ambos han convertido la edad en experiencia, como el vino. El delantero es el máximo anotador, con siete dianas en las tres competiciones. Unas actuaciones que le han reabierto las puertas de la selección española. El Alavés tampoco debería caer en la trampa de centrar su atención en un único hombre teniendo en cuenta que el elenco de goleadores celeste cuenta con nueve nombres.

Entre ellos, el veterano capitán de 38 años. Aspas, el futbolista que más partidos ha jugado con la camiseta del Celta (535), se ha convertido en la llave que abre el juego y los partidos. «Se nos acaban los calificativos para hablar de la importancia que tiene para nosotros. Sabemos que está en la parte final de su carrera, pero aun así nos sigue aportando muchísimo», elogió Giráldez. Coudet, que tuvo al de Moaña a sus órdenes, trazará un plan para dejarle fuera de juego.

Obsesionados por la posesión

Lo cierto es que los vitorianos cuentan con sólidos argumentos para tratar de aplacar ese olfato goleador. Ya lo han demostrado en tres encuentros para dejar la portería a cero. Pese a las obligadas reconstrucciones en la defensa –Coudet recupera a Pacheco–, los babazorros son el tercer equipo que menos goles (11) encaja de Primera. Una valiosa carta que el Chacho colocará en el tablero para ganar la partida, aunque no es su única baza.

Ambos entrenadores han mostrado públicamente una admiración mutua. «La idea de Claudio siempre me gustó mucho. Veía más a su juvenil que al filial», reconoció el Chacho. El argentino volverá a exigir máxima intensidad en cada jugada, balón y duelo. Algo que luego refuerzan las estadísticas. Los albiazules lideran el apartado de las 'luchas' cuerpo a cuerpo por hacerse con el control del juego. Una versión que deberá exprimir ante los gallegos, que destacan precisamente de manera negativa en este campo como el equipo más 'flojo' en los enfrentamientos individuales. Esa garra que muestra el vestuario vitoriano –63,7 recuperaciones de media– será clave a la hora de marcar el rumbo del encuentro.

Porque si algo han dejado claro Coudet y Giráldez a lo largo de su carrera es que quieren decidir ellos el ritmo del juego. Ser «protagonistas» del partido, como resume el Chacho. Y todo pasa por la medular, el centro de mandos de ambos técnicos. Un dato: ambos cuentan con un 51% de media de posesión en las doce jornadas disputadas. Otro dato: los vitorianos concentran el 35,1% de su posesión en campo rival. Un ejercicio de dominio y también que busca hundir al rival. «El Chacho tiene a la gente siempre preparada para poder apretar hacia delante, para ser muy agresivos, y luego creo que entiende bien el fútbol, que tiene soluciones dentro de su forma de jugar. Es un entrenador muy reconocible», resumió Giráldez.