El Alavés rearma su defensa para frenar la artillería del Celta, camino de romper un récord de 28 años

Los vigueses encadenan 17 partidos con al menos un gol a favor y están a tres encuentros de igualar su mejor registro, logrado en la tmeporada 1997-98

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:07

Cuando Claudio Giráldez heredó el banquillo del Celta tras la salida de Eduardo Coudet, absorbió también la osada mentalidad del entrenador argentino. «A mí me ... gusta más atacar que defender, prefiero ganar 4-3 que 1-0», reconoció en su día el Chacho. Una inusual filosofía futbolística que, lejos de templarla, Giráldez decidió redoblar. «Me gustaría haber ganado 5-4 todos los partidos», confesó. El actual técnico celeste no iba de farol.

