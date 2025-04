El Alavés da un salto hacia la permanencia

Todo un salto hacia la permanencia. Con triple mortal y tirabuzones para un Alavés que se ha aferrado al césped para sacar adelante un duelo ... muy espeso solventado con el tanto de Tenaglia tras un córner. Más que respirar el triunfo supone añadir varias bombonas de oxígeno a la esperanza vitoriana. Salir del descenso y asegurarse al menos una pequeña distancia de seguridad para las cinco jornadas finales del campeonato. Además, ganar en Mendizorroza ante la Real Sociedad y quebrar la mala racha cuando aún restan tres encuentros más en el Paseo de Cervantes.

Lo que sirve de acicate para pensar que se puede y se debe; que pese a las dificultades, la salvación se acerca para un equipo albiazul que no da futbolísticamente para mucho, pero se vacía a la hora de demostrar que no es uno de los tres peores de la categoría.

El duelo había arrancado tras la buena noticia de la derrota de Las Palmas. Una cosa es que solo el trabajo propio vaya a asegurar los objetivos y otra que los tropiezos ajenos no sean para esbozar un gesto de alivio. El Alavés se había plantado con las novedades en el once de Mouriño y Manu Sánchez, que regresaban a la defensa después de las sanciones. Coudet optó también por mantener a Garcés en el eje de la zaga. Contundente el argentino, que se antoja ya un fijo para el epílogo liguero.

Alavés Sivera; Tenaglia, Garcés, Mouriño, Manu Sánchez; Blanco, Jordán (Guevara, min.46); Carlos Vicente, Carlos Martín (Conechny, min.46), Guridi (Protesoni, min.71) y Kike García (Toni Martínez, min 78). 1 - 0 Real Sociedad Remiro, Aramburu (Aritz, min.65), Jon Martín, Pacheco, Javi López; Brais (Sucic, min.65), Zubimendi, Pablo Marín (Mariezkurrena, min.76), Sergio Gómez (Becker, min.76), Kubo (Oskarsson, min.65) y Oyarzabal. Gol: 1-0, min.65: Tenaglia.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró tarjeta amarilla a los locales Vicente (min.36), Sivera (min.91) y Blanco (min.92) y a los visitantes Aramburu (min.30), Mariezkurrena (min.80), Oskarsson (min.91), Sucic (min.92) y Aritz (min.93).

Incidencias: 17.049 espectadores en Mendizorroza.

La tercera modificación respecto al duelo ante el Sevilla fue la entrada de Carlos Martín por Aleñá. Todo ello ante una Real Sociedad con ausencias importantes en defensa, pero con esa nómina de futbolistas de calidad que integraban a los Zubimendi, Brais, Take Kubo u Oyarzabal. A años luz de la calidad alavesista. Pero esto es fútbol.

El homenaje al bostezo resultó mayúsculo durante muchos minutos. Toda la primera mitad en realidad. Con un Alavés precavido y más preocupado de sujetar al adversario que de buscar la portería contraria. Lejos de ese equipo presionante cerca del área contraria que solía arrancar los duelos de Mendizorroza. En ese intento de aprovechar el oxígeno extra para recuperar balones en campo contrario y encontrar desde ahí la verticalidad. Les costaba demasiado a los albiazules ajustar las marcas, sobre todo en el tramo inicial. La Real Sociedad monopolizaba el balón y, aunque escaso de profundidad, siempre amenazaba con llegar a los dominios de Sivera. En cualquier caso, evitaba a través de la posesión que el cuadro albiazul inquietara siquiera.

Tras el 1-0 el cuadro albiazul se manejó con solvencia para no sufrir mucho en el área

El conjunto vitoriano se sostenía con intensidad y faltas tácticas cuando los visitantes rebasaban alguna línea. La ausencia de Aleñá y la entrada de Carlos Martín en la izquierda parecía responder a la presencia allí de Take Kubo en alianza con Aranburu. Una banda diestra del rival muy ofensiva que necesitaba contrarrestar el equipo albiazul y lo consiguió. A cambio, la falta de Aleñá se notaba a la hora de elaborar juego. Demasiadas pérdidas en el intento de jugar el balón y apenas un intimidatorio Kike García en punta para rescatar balones aéreos y dar continuidad al juego. Muy poco, de unos y otros, para alterar de inicio el guion. Apenas una intervención de Sivera antes del descanso frente al incisivo Sergi Gómez y prácticamente vacaciones para Remiro. Intensidad, nervios y clara consigna albiazul para atar a jugadores imaginativos como Brais, perseguido casi siempre por Blanco.

Coudet tiró de banquillo para sustituir a un desacertado Jordán y a un Carlos Martín que parecía tocado. Entró Guevara a la sala de máquinas y Conechny a la banda izquierda. Reclamaba el técnico argentino que las modificaciones aportasen y la verdad es que, sobre todo Guevara, lo hizo. Para dar algo de continuidad al juego y al menos jugar con cierta frecuencia en campo contrario. Aparecía también Carlos Vicente, de nuevo de lo más destacado, para complicar la existencia a una Real Sociedad que había vivido con demasiada tranquilidad.

El gol anulado a Oskarsson por centímetros estuvo cerca de quebrar el hechizo

Ya se sabe que al Alavés no le da para mucho en ataque, pero un disparo de Conechny rechazado por la defensa y un cabezazo cerca del palo de Tenaglia en una falta ofrecieron al menos síntomas de recuperación. A Take Kubo se le escapó después un balón de gol para certificar que no era precisamente su tarde. A ello contribuyó un intensísimo Manu Sánchez. Y todo estalló a balón parado. Esa fórmula en la que el Alavés muy pocas veces ha despejado la X. Sí esta vez. Servicio de Carlos Vicente y excelente volea de Tenaglia junto al primer palo. Para pensar que debía ser el tanto del partido.

Había que remar y lo cierto es que el Alavés nunca renunció a apretar arriba y complicar a una Real Sociedad que acumuló cambios ofensivos, pero careció de argumentos para superar el entramado albiazul. Solo lo consiguió de forma puntual, aunque pudo ser letal. Ese gol anulado a Oskarsson en el minuto 89 que amagó con recordar pretéritas debacles en los instantes finales. Pero resistió esta vez la escuadra albiazul, que había tirado también de Protesoni y Toni Martínez para ganar músculo y también perder segundos en unos interminables minutos de descuento. No se rompió el hechizo y hasta la orilla llegó un esforzado cuadro albiazul que vuelve a decir que nunca se rinde. Queda mucha Liga, pero también un objetivo ahora más cercano.