El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Alavés celebran la victoria con la afición. Jesús Andrade
Alavés 1-0 Real Sociedad

Coudet enciende el orgullo del Alavés

Una vehemente e improvisada charla del técnico en la primera mitad cambia el chip de un equipo al que le costó entrar al duelo

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:44

Comenta

Quince grados en pleno diciembre en Vitoria no es, en absoluto, una mala temperatura para un derbi en Mendizorroza. Aunque como tampoco da ni de ... lejos para una de esas pausas de hidratación de nuevo cuño implantadas por la Liga, el Chacho Coudet se la tuvo que inventar. Así que el argentino aprovechó la primera oportunidad en la que Alberola Rojas detuvo el juego más de lo normal para llamar a capítulo a sus jugadores. Un percance físico del que Carlos Solera se repuso sin problemas fue el gancho del que se agarró el técnico albiazul para empezar a cambiar el signo del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  5. 5

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  6. 6

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  7. 7 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  8. 8

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  9. 9

    La mitad de las víctimas de violencia de género son extranjeras y un 30% latinas
  10. 10 Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Coudet enciende el orgullo del Alavés

Coudet enciende el orgullo del Alavés