Rayo Vallecano-Alavés

Coudet dibuja una alineación 'a la carta': «No es quién inicie, es qué necesitamos»

El entrenador argentino mantiene su apuesta por robar el «protagonismo» al rival para «sentirnos más cómodos»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Eduardo Coudet apuesta en Vallecas por los recambios del partido ante el Valencia. El entrenador argentino sitúa a Denis Suárez como pareja de baile de Antonio Blanco y en las bandas opta por Carlos Vicente y Aleñá. «No es un tema de iniciar, sino de ver un poco qué es lo que necesitamos», ha explicado en la previa del partido. Un once que exprima las virtudes y el protagonismo del equipo y a la vez neutralice al Rayo en su casa, un campo siempre incómodo.

Tras encadenar dos suplencias, el extremo aragonés regresa a la foto inicial. «Si miras los minutos, Carlos Vicente es de los que más minutos tiene del grupo. A veces lo necesitamos iniciando y a veces a otro compañero. Necesitamos de todos», ha añadido. Una competitividad que alimenta la solidez de defensiva de un equipo que busca afinar el olfato en ataque para terminar de cincelar un equipo que hace tiempo que tomó forma. «Tratar de poder dominar y manejar los tiempos. Desde la intención del protagonismo nos vamos a sentir más cómodos».

El escenario ahora condiciona la misión. Lo avisó en la previa: «Visitamos un campo lindo para jugar en el que siempre hay buen ambiente. La gente se enchufa y empuja. Campos que a uno le gusta», elogió. Aunque reconoció que 'agobia'. «Es un campo que ellos manejan muy bien las dimensiones, sin ser pequeño la experiencia me dice que te sientes apretado por la grada muy».

