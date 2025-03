El Alavés quiere otro subidón en Mendizorroza

El Deportivo Alavés se ha montado las últimas dos veces que ha abierto Mendizorroza en una montaña rusa llena de frenadas, acelerones y tirabuzones. Una ... atracción en la que los sobresaltos van incluidos sin desfibrilador. Frente al Espanyol, los albiazules terminaron aturdidos tras una derrota (0-1) que dejó en el alambre al Chacho. Y ante el Villarreal, superaron sus miedos aguantando con nueve y bajo el diluvio una victoria (1-0) que ahuyentó sus fantasmas. Un «clic» que permitió a los vitorianos ver con otros ojos una carrera por la salvación que afrontan, a diez jornadas del final, fuera de los puestos de descenso. Un pequeño respiro clasificatorio –tienen los mismos puntos (27) que el Leganés pero mejor diferencia de goles general– pero un notable subidón moral para enfrentarse este sábado (18.30 horas) en Mendizorroza a un Rayo que mira a Europa pero que lleva más de un mes sin ganar.

«Cuando estás en descenso siempre es todo más difícil por la tensión y algunos aspectos que, aunque son imperceptibles, están ahí», reflexionó un Coudet sereno durante la tormenta y también ahora que ha escampado. Los cinco puntos sumados de los últimos nueve posibles han fortalecido a un equipo que en este parón ha aumentado la carga física para que las piernas no le tiemblen en un epílogo de alta tensión. Entre Las Palmas –penúltima– y el Espanyol –decimoquinto– hay tres puntos y cinco equipos en apuros. Con el Valladolid descolgado, el resto aspira a evitar la quema. Un reto que el Alavés afronta rehabilitado tras ser, junto al Valencia, el que más puntos ha ganado en estos tres últimos partidos. Sus cinco están por delante de los cuatro del Espanyol, los tres del Leganés o los dos de Las Palmas. Un oasis después de demasiadas jornadas en el desierto futbolístico.

«Hemos pasado semanas delicadas porque a nadie le gusta estar en descenso», lamentó un Coudet que ahora ve el horizonte con otra perspectiva. «Quedan un montón de jornadas y nos tenemos que concentrar en el Rayo, pero estar fuera ya depende de nosotros. Cuando estás dentro de la zona de descenso debes mirar a los demás. Ahora sólo tenemos que hacerlo a nosotros mismos y es algo que hemos hablado y trabajado», añadió el Chacho.

Un camino fuera de los puestos 'malditos' que ha sido más tortuoso por los puntos perdidos en los últimos minutos. «Han sido once, no ocho», corrigió un entrenador argentino que no quiere que se repita frente al Rayo un descuento fatídico como el de Las Palmas (2-2): «Podemos hablar del famoso manejo del tiempo pero la realidad es que se han escapado muchos puntos. Hemos pagado nuestros errores, pero debemos mirar hacia delante».

Fortaleza mental

Durante seis jornadas, el Alavés estuvo encadenado al descenso. Un período en el que la incertidumbre no hizo que el vestuario se tambaleara. El Chacho blindó la caseta. «Hemos sabido imponernos mentalmente sabiendo que, si mereces, en algún momento va a llegar la victoria. El fútbol todavía no nos ha devuelto muchas cosas», destacó un Coudet que siempre ha visto a su equipo de pie: «El tema mental es importante porque hay que repetir muchísimas cosas que hacemos bien y mejorar en los fallos. Hay que estar fuerte de cabeza para atravesar esos momentos adversos, estando convencidos de que esta es la manera de hacer una gran recta final. Y así veo al grupo».

Un rearme psicológico que ha dado impulso a lo futbolístico para llegar a un sprint final en el que Sivera, Kike García y Conechny están listos para la acción. Todos están sanos para lograr la segunda victoria consecutiva en casa ante el Rayo. Desde septiembre, cuando doblegaron a Las Palmas (2-0) y Sevilla (2-1), no encadenan dos triunfos en Mendizorroza: «Tenemos necesidad de ganar, sobre todo en casa. Nos hemos preparado de la mejor manera para ello».

Sus tres jornadas sin perder aspiran a que sean el punto de partida de su despegue. «Casi todos los equipos han tenido una secuencia buena, merecida o no, de resultados. A nosotros todavía no nos ha tocado ganar dos o tres partidos seguidos. No sabemos si va a suceder, por lo que tenemos que seguir haciendo méritos», señala un Coudet que ve al Alavés en «un buen momento en todos los sentidos» cuando llega la «fase decisiva» de la temporada.