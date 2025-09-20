El Alavés quiere ir «a por más» en Mendizorroza

El Deportivo Alavés arranca en posiciones adelantadas el primer maratón del campeonato. En siete días, los albiazules disputarán tres partidos –Sevilla, Getafe y Mallorca– ... que servirán de termómetro para medir su robusta situación y la profundidad de su plantilla. Un desafío que comienza este sábado (18.30 horas) en Mendizorroza frente a un equipo hispalense en apuros.

«Queremos ir a por más», confesó ambicioso un Eduardo Coudet que podría igualar, en caso de victoria, el mejor inicio en Primera División en la centenaria historia del club. Si el Alavés gana al Sevilla alcanzará los 10 puntos en las primeras cinco jornadas, una cifra únicamente conseguida anteriormente por el plantel de Abelardo en la temporada 2018-19. Un récord que sigue vigente hasta la fecha.

'Empatarlo' es un reto para un equipo que afronta «con los pies en la tierra» el partido frente a los de Almeyda después de digerir el subidón del triunfo en San Mamés. Un derbi en el que Denis Suárez tuvo un papel principal en la segunda mitad, en un Alavés que mutó su esquema con dos puntas –Boyé y Toni Martínez–, cuatro medios y sin extremos.

El gran desempeño del gallego ante el Athletic le abrirá, presumiblemente, las puertas del once, siendo la pieza que haga girar la sala de máquinas vitoriana. Pero Denis podría no ser el único cambio en la alineación del Alavés. Tras debutar ante el Athletic, Boyé podría ser el '9' frente al Sevilla.

El argentino y Toni Martínez pugnan por ser la referencia, aunque el Chacho se abrió a la opción de actuar con dos puntas. También podría dar entrada a futbolistas –Pacheco, Yusi, Guevara...– con pocos minutos hasta ahora por la congestión del calendario. Además, ha citado a los canteranos Egoitz y Pinillos en una lista a la que regresa Benavídez. Maras se queda otra vez fuera.