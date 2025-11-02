El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés saludan a la afición tras el empate ante el Valencia. IGOR MARTÍN
Alavés-Espanyol (16.15 horas)

El Alavés quiere ahuyentar sus fantasmas

Los de Coudet aspiran a terminar con su sequía y traducir las buenas sensaciones en puntos frente a un Espanyol que cotiza al alza

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:22

El vestuario del Deportivo Alavés considera que la balanza entre los méritos futbolísticos y los puntos está desequilibrada en las primeras 10 jornadas. «Cuando ... pierdes no hay ninguna satisfacción, pero sí que hay una idea clara de que, con el tiempo, el fútbol nos va a recompensar», lamentó Eduardo Coudet después de la derrota (1-0) en Vallecas. Un tropiezo ante el Rayo que dejó el contador albiazul en 12 puntos una vez consumido un cuarto del campeonato.

