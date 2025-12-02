Una ocasión perdida de reivindicarse

Que el Portugalete terminase el encuentro con más disparos totales (13) que el Deportivo Alavés (8) ilustra de forma clara que el encuentro de ... La Florida poco tuvo que ver con el de la primera ronda ante el Getxo. El conjunto jarrillero se comportó como un equipo más hecho, con los galones de ese líder del grupo vasco de Tercera RFEF que buscó con insistencia complicarle la vida al máximo al Alavés. El bloque albiazul cumplió con los pronósticos e incluso se permitió una tímida goleada, pero el choque dejó también un regusto amargo por la falta de oportunidades aprovechadas.

Coudet quería que la Copa sirviera para dar minutos a los menos habituales del primer equipo y esa apuesta deparó un desempeño irregular. Mejor en defensa, donde el conjunto local tampoco logró generar excesivo peligro, que en una producción ofensiva propia demasiado escasa para el contexto del choque. Las elevadas cifras de posesión ante un equipo que alineó una robusta zaga de cinco defensas resultaron insuficientes para descorchar todo el potencial ofensivo del equipo.

El caso más claro de ese sufrimiento a la hora de poner sobre la mesa la candidatura para la Liga fue el de Mariano. El delantero catalán llegaba avalado por su triplete ante el Getxo, donde estuvo acertado dentro del área e incluso pudo hacer algún gol más. Pero también aterrizaba en el choque tras una notable inactividad en un campeonato liguero donde apenas acumula menos de una hora de juego en los últimos dos meses.

5 disparos a puerta logró conectar el Alavés. Ante el Getxo fueron 13

Su versión en La Florida fue más asimilable a la falta de protagonismo doméstico que a la alegría copera. Se marchó sin goles, pero también con una carta estadística más que discreta. Solo un disparo, que ni siquiera conectó con la portería, y tres fueras de juego que ilustraron sus problemas para moverse en la zona ofensiva. Tampoco le ayudó una amarilla por un golpe con el brazo que incluso le expuso a haber recibido un castigo mayor. Su partido acabó en el 62 y sus perspectivas de futuro son un poco más inciertas. Sobre todo si Coudet apuesta por regresar a la fórmula de un solo delantero.

Tampoco fue una noche sencilla para Jon Guridi. El guipuzcoano atraviesa ya dos meses y medio sin titularidades en Liga, que van de la mano de un desempeño inusual para un futbolista que en las últimas tres temporadas había destacado por su regularidad. Pero le sigue costando ser protagonista con el balón. Tampoco lo pudo ser en el doble pivote.

Mañas, Izei y Xanet

Más luces dejó la casi improvisada pareja de centrales. Pero tanto Benavídez como Diarra cumplieron con la exigencia mínima de no complicarse y, en la medida de lo posible, dar una salida limpia al juego. Mejor el uruguayo, que volvió a demostrar su buen desempeño cada vez que goza de minutos, aunque sigan siendo pocos. El maliense, menos académico en sus intervenciones, también cuajó un encuentro solvente, sin ser penalizado por los pocos errores que pudo cometer.

Mayor exigencia El Alavés descubrirá el martes la identidad de su próximo rival, que puede ser ya de Primera o Segunda

La luz llegó desde abajo. Aunque solo hubo un futbolista del filial en el once titular -Egoitz Muñoz, que ya se había estrenado el curso pasado-, tres más tuvieron minutos desde el banquillo. Primero fue Aitor Mañas, delantero centro de 22 años llegado desde el Zaragoza B, el que entró por Mariano en punta. Luego llegó el momento del jovencísimo Izei Hernández, 18 años, en el extremo izquierdo. Nombre el suyo muy a tener en cuenta como alumno aventajado de Ibaia. Cerró el cupo unos minutos después el central Xanet Olaiz, de 20 años y pieza clave en el filial.

Con ellos sobre el campo el Alavés logró amarrar su billete. Ahora espera rival para la tercera ronda, la de los dieciseisavos de final. El sorteo será el próximo martes (13 horas) en la sede de la RFEF. En el bombo entrarán los cuatro de la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic-, a los que les tocarán primero los rivales de inferior categoría. El del Alavés, ya sin restricción geográfica, saldrá después. Ahí ya será probable uno de Segunda o incluso de Primera.