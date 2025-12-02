El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: resultados del 2 de diciembre
Mariano es frenado en falta mientras persigue el balón por el local Pedro Belar. Igor Martín

Una ocasión perdida de reivindicarse

Los jugadores con menos minutos causan un impacto desigual, aunque el duelo permite el debut de tres jóvenes del filial del Alavés

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:36

Comenta

Que el Portugalete terminase el encuentro con más disparos totales (13) que el Deportivo Alavés (8) ilustra de forma clara que el encuentro de ... La Florida poco tuvo que ver con el de la primera ronda ante el Getxo. El conjunto jarrillero se comportó como un equipo más hecho, con los galones de ese líder del grupo vasco de Tercera RFEF que buscó con insistencia complicarle la vida al máximo al Alavés. El bloque albiazul cumplió con los pronósticos e incluso se permitió una tímida goleada, pero el choque dejó también un regusto amargo por la falta de oportunidades aprovechadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

