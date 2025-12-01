Coudet: «Hay que trabajar todos los partidos»

Jon Aroca Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

El Chacho Coudet quiere que su Deportivo Alavés escape de la relajación en el partido de Copa de este martes contra el Portugalete (19.00 horas). El bloque albiazul encadena tres derrotas en Liga y busca un triunfo ante un conjunto cuatro categorías por debajo para empezar a pasar página. Eso pasa por respetar al máximo al rival. «Hay que darle la seriedad que se merece y seguir trabajando para mejorar. Hay que tomarlo con mucha seriedad. Adaptarnos a lo que pidan las circunstancias», ha explicado este lunes el técnico en su previa.

En ese sentido, valora de forma positiva el estado de terreno de juego de La Florida. Al contrario que Gobela, donde se midió al Getxo en la primera ronda, el tapete es natural. Algo que agrada al entrenador albiazul. «El campo está bastante bien», ha destacado. También ha destacado el buen momento de su adversario. «He visto varios partidos y es un equipo difícil, bastante directo», ha analizado.

«Apuntamos cada partido para ganar. Vamos a tratar de hacer un buen juego», ha añadido. Para ello cuenta con todos, aunque Parada «terminó cargado» el partido en el Camp Nou. Eso sí, hará cambios en su alineación como hizo en la primera ronda. «Están todos bien pero vamos a utilizar muchos jugadores que no han participado y tratar de hacer participar a jóvenes también», ha explicado.

«Ningún equipo es fácil»

Sin dar nombres. Cuestionado sobre la posibilidad de que Blanco tenga minutos dada la quinta amarilla que vio frente al Barcelona, el técnico ha optado por evitar dar nombre y sí constatar que todos están preparados. «Veremos la necesidad. Todos entrenan de la misma manera y les damos la misma importancia. El equipo va a intentar hacer las mismas cosas», ha expuesto.

Sobre todo prima pasar de ronda y seguir soñando. «Cada vez que empezamos un torneo es ilusionante», ha insistido. Con tranquilidad pero autoexigencia. «No nos vamos a poner en tensión. Ningún equipo es fácil y todos los partidos hay que trabajarlos», ha sentenciado.