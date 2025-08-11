El Alavés pide a LaLiga cambiar el horario ante el Levante por las altas temperaturas El club solicita una «alternativa» para que el encuentro se dispute en «condiciones óptimas tanto para jugadores como aficionados» ya que se esperan más de 35 grados en Vitoria

Jon Prada Lunes, 11 de agosto 2025, 13:31 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

El Deportivo Alavés ha solicitado a LaLiga cambiar el horario de la primera jornada que está previsto que se dispute el sábado 16 de agosto a las 17.00 horas en Mendizorroza frente al Levante. El club ha trasladado al organismo que preside Javier Tebas su «preocupación» por las «altas temperaturas previstas», en las que los termómetros marcarán por encima de los 35 grados en Vitoria a la hora del encuentro.

Por ello, el club ha solicitado a LaLiga «una alternativa de horario» para que el «encuentro se dispute en condiciones óptimas tanto para los jugadores como para los aficionados». Ahora, será el máximo organismo del fútbol español el que estudie esta solicitud. Sin embargo, el cambio de horario es factible ya que en el momento en el que LaLiga comunicó cuándo se jugaría la primera jornada el pasado 5 de julio, el ente aseguró que los horarios estaban «sujetos a modificación por elevadas temperaturas».

En esta primera jornada, el Alavés jugará ante el Levante a las 17.00 horas el sábado y el Celta recibirá en la misma hora, pero el domingo, al Getafe en Balaídos. Sin embargo, la previsión en Vigo para el día del encuentro es de 22 grados de temperatura máxima, cuando en Vitoria se esperan 36. LaLiga utiliza las temperaturas medias de los últimos 10 años registradas en las ciudades para fijar los horarios en el arranque del campeonato. Sin embargo, el clima extremo que está azotando a Vitoria, en plena ola de calor en toda España, hace que el partido ante el Levante no se pueda disputar con plenas garantías en el horario previsto.