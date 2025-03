El parón da un respiro para resolver el «rompecabezas» de las lesiones

El «rompecabezas» de las lesiones, como lo definió Coudet, en el Alavés lejos de tener una solución parece que aumenta el nivel de dificultad a ... medida que avanza la competición. Se han convertido en una especie de 'virus' que cada semana afecta a distintos jugadores, independientemente de su demarcación en el campo;ni los porteros –por partida doble– se han salvado. El parón por selecciones –los albiazules no volverán a jugar hasta el sábado 29 (18.30 horas) frente al Rayo Vallecano– otorga una esperada tregua para tratar de recuperar las bajas y trabajar en el taller la puesta a punto del resto del grupo de cara al tramo decisivo de la temporada.

El último encuentro ante Las Palmas refleja la importancia de este alto en la competición. Toni Martínez, autor del primer tanto, se echó al suelo en el minuto 61 con evidentes gestos de dolor y se llevó la mano a la parte posterior de la pierna derecha. «Después de algún tiempo sin jugar me sentía mal, un poco cansado. En la última carrera he sentido un calambre en el isquio», explicó el jugador a la conclusión del partido. No fue el único. «Carlos Martín estaba acalambrado. Adrián Rodríguez y Mouriño también estaban acalambrados al final. Mouriño tuvo anoche (jueves al viernes) problemas estomacales y estaba al límite», reconoció Coudet en la rueda de prensa. Además, Joan Jordán y Carlos Vicente pidieron el cambio por desgaste.

Esos contratiempos también estaban en el banquillo. Kike García entró en la convocatoria, pese a los problemas que viene arrastrando en el psoas. El delantero conquense tuvo que pedir el cambio hace dos jornadas frente al Mallorca tras anotar el tanto del empate. Forzó para jugar en la vital victoria ante el Villarreal, pero ante los canarios el pichici de los albiazules tuvo que hacer un alto. Este parón le da margen para que se recupere de las molestias. El guardameta ecuatoguineano, por su parte, se sumó el lunes al trabajo con el grupo tras recuperarse del esguince de rodilla que le mantuvo un mes fuera de combate. Una falta de ritmo que hizo que Coudet apostase por Adrián.

El técnico argentino ha tenido que hacer cambios en todas las posiciones del campo, incluida la portería contratiempos

El Alavés es el sexto equipo de la Liga que más kilómetros (113,5) corre de media por partido esfuerzos físicos

Porque en la ecuación no estaba Sivera. El capitán tuvo que ser intervenido para «reconstruir» su labio tras el impactante rodillazo que sufrió en un lance del partido contra el Villarreal. El guardameta fue trasladado al hospital con un traumatismo craneoencefálico por el que le dejó una semana de baja, de manera que regresará ya tras el parón. No es la primera vez que debe pasa por el quirófano. En el duelo contra el Valencia se rompió el dedo índice. Tuvo que 'dejar' la portería durante dos meses.

Un problema 'crónico'

Lo cierto es que Coudet se ha visto obligado a convivir con el problema de las lesiones desde su llegada al banquillo albiazul. Ya en su debut ante la Minera, en Copa, no pudo contar con Abqar (molestias), Diarra (migrañas) y Novoa (problemas en el pubis). Y en sus primeros días en Ibaia, en los que planificó sesiones dobles para 'acelerar' la puesta a punto del grupo a su idea de juego, cayó lesionado Benavídez con problemas en el aductor. Más tarde a la lista se sumaron Mouriño y Guridi. Esa alta exigencia física de los entrenamientos se refleja en los datos que colocan al Alavés como el sexto equipo de LaLiga que más kilómetros (113,5) corre de media por partido. Un esfuerzo para generar ocasiones y tratar de frenar las del rival.

En el partido contra el Girona la mala noticia no fue sólo la derrota en el descuento, también las lesiones de Joan Jordán y Carlos Martín. Ambas de nuevo musculares. Este último, además, arrastra molestias en el pubis, aunque los tratamientos preventivos le permiten seguir con el grupo. Esas mismas molestias que frenan también a Novoa.

Además, Coudet por el momento no sabe cuándo podrá contar con Conechny. El extremo sufrió un traumatismo craneoencefálico (2 de febrero) ante el Barcelona. A principios de marzo comenzó a trotar en Ibaia, pero sigue sin incorporarse al grupo.