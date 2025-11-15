Panichelli cumple su «sueño» de debutar con la selección de Argentina

Jon Ander Goitia Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:33 | Actualizado 12:42h. Comenta Compartir

Joaquín Panichellí ha cumplido su «sueño» de debutar con la selección absoluta de Argentina. El delantero del Estrasburgo, traspasado este verano por el Deportivo Alavés al conjunto francés por 16,5 millones de euros más variables, disputó este viernes sus primeros minutos con la albiceleste en el amistoso contra Angola en Luanda. El ariete, máximo goleador en la liga francesa con nueve tantos, ingresó al campo en el minuto 84. Y tardó solo cuatro minutos en firmar su primera ocasión con un testarazo.

«Es un sueño poder estar aquí, hoy me tocó sumar minutos. Una alegría increíble de poder estar y sumar minutos», señaló Panichelli a la conclusión del partido. Su brillante arranque de temporada en la Ligue1 no pasó por alto para el seleccionador Scaloni, que le incluyó en la lista de 24 futbolistas. Un jugador con gol para tratar de abrir los partidos. «Me considero más un nueve de área. Siento que tengo cualidades y lo puedo hacer bien. Con garra, me gusta eso de pelear y chocar también», describió el ariete.

Más allá del debut, Panichelli también destacó lo que supuso para él compartir convocatoria con uno de sus ídolos de su infancia como Messi. «Me crié viéndolo durante tanto tiempo. Poder estar aquí, verlo en persona... No solamente a él sino a todos los monstruos que están aquí es muy lindo. Le pedí una foto (a Messi), muy lindo poder compartir estos momentos con él», afirmó entre risas. Aunque por ahora no han podido compartir minutos sobre el verde, ya que el astro argentino abandonó el terreno de juego en la sustitución que supuso el debut de Panichelli.