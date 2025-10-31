El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La familia de Carlos Ballestero viajó desde Oviedo hasta Getxo para vivir su debut.

De Oviedo a Getxo: así vivió la familia de Carlos Ballestero su debut con el Alavés

El lateral del filial se estrena en Gobela con asistencia, un día que «nunca olvidarán» sus allegados que recorrieron 290 kilómetros para vivir este día tan especial

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:52

Comenta

El estreno copero del Alavés sirvió varias historias humanas. Como la de la familia de Carlos Ballestero. El futbolista del filial albiazul debutó este jueves ... con el primer equipo, además lo hizo como titular. Un momento «único» que en su casa nadie se quiso perder. Después de comer cogieron el coche y devoraron los 290 kilómetros de carretera que separan Oviedo de Getxo. «Estamos ilusionadísimos. Esto no se olvida. ¡Que va a jugar!», celebraron sus padres, Manuel y Emma. En pocas palabras, por los nervios, lo resumieron todo. Daba igual, sus caras ya hablaban por ellos.

