El Alavés ofrece para el partido contra el Betis entrada y viaje en autobús por 80 euros El club sevillano ha entregado 600 entradas a 30 euros para la afición albiazul en el encuentro que se disputará en el estadio de La Cartuja

Jon Ander Goitia Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:51 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

El Alavés mantiene la iniciativa de fletar autobuses para que la hinchada albiazul pueda arropar al equipo en los partidos que se juegan lejos de Mendizorroza. Un empuje que en el tramo final de la pasada temporada resultó diferencial y que se busca alimentar desde el principio de esta. Así, el club vitoriano ha anunciado este miércoles que los seguidores que animen al Glorioso desde las gradas del estadio de La Cartuja en el partido contra el Betis (viernes 22 de agosto, 21.30 horas), podrán desplazarse en los buses organizados por el club.

La entidad sevillana ha puesto a disposición del Alavés 600 entradas a un precio de 30 euros cada una. Del total de entradas, 280 serán destinadas a peñistas y compromisos, mientras que las 320 restantes se adjudicarán por sorteo entre todos los abonados que completen el formulario de inscripción. El plazo permanecerá abierto hasta el domingo 17 de agosto a las 23.59 horas. En caso de recibir un mayor número de solicitudes, el club realizará el lunes 18 un sorteo para anunciar a los ganadores.

Los aficionados podrán desplazarse a Sevilla por su cuenta y, teniendo en cuenta que el encuentro se disputará un viernes, estirar su estancia durante el fin de semana. Pero encima de la mesa cuentan con otra opción. El Alavés ha anunciado que ofrece la posibilidad de viajar en los autobuses que fletará el club por un precio de 50 euros. De manera que aquellos que opten por esta propuesta abonarán 80 euros: 30 de la entrada y 50 del transporte.

La salida será el mismo día del partido a las 9.00 horas y el viaje de vuelta se emprenderá una vez finalice el encuentro. Eso sí, «en caso de no ocuparse el mínimo de plazas necesarias se devolverá el dinero a aquellos que hubiesen abonado el importe del ticket del autobús, no el importe de la entrada al partido», informan.

La temporada pasa, 400 aficionados recorrieron en los cinco autobuses organizados por el club más de 800 kilómetros para apoyar al Alavés en el partido contra el Sevilla. El partido terminó en empate (1-1), un punto que acercó al equipo un poco a la permanencia. Previamente, otros 300 hinchas alentaron al equipo de Coudet en la victoria contra el Girona.