Diarra, junto a Tenaglia durante el partido de esta campaña ante el Sevilla. Igor Martín

Alavés

Moussa Diarra se diluye en los planes de Coudet

Pese a las sensibles bajas en defensa, el maliense, que puede actuar en la zaga o en el lateral, no juega en Liga desde el 20 de septiembre en la derrota contra el Sevilla

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

El protagonismo de Moussa Diarra se diluye en los planes de Eduardo Coudet. La temporada pasada, el futbolista maliense disputó -con Luis García y el ... Chacho- un total 28 partidos de Liga, de los cuales en 18 completó los 90 minutos. Esta campaña, a falta de un partido para alcanzar el tercio de la competición, apenas ha jugado tres encuentros (Atlético, Athletic y Sevilla), para sumar un total de 219 minutos. Una pérdida de relevancia que refleja que ha pasado a un segundo plano.

