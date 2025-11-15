Moussa Diarra se diluye en los planes de Coudet

El protagonismo de Moussa Diarra se diluye en los planes de Eduardo Coudet. La temporada pasada, el futbolista maliense disputó -con Luis García y el ... Chacho- un total 28 partidos de Liga, de los cuales en 18 completó los 90 minutos. Esta campaña, a falta de un partido para alcanzar el tercio de la competición, apenas ha jugado tres encuentros (Atlético, Athletic y Sevilla), para sumar un total de 219 minutos. Una pérdida de relevancia que refleja que ha pasado a un segundo plano.

La defensa albiazul ha vivido un convulso inicio liguero. A la marcha de Mouriño se sumó a finales de septiembre la sanción de un año a Garcés. Un rompecabezas al que más tarde se unió la lesión de Pacheco. El técnico argentino optó por reubicar al polivalente Tenaglia en el centro de la zaga. Y ante la lesión del central navarro, la solución provisional fue Parada. El Chacho no contempló la capacidad del lateral maliense para poder actuar también en el centro de la defensa. De hecho, los minutos que ha disputado hasta la fecha lo ha hecho en el carril. Sin embargo, la irrupción de Yusi ha hecho que el madrileño se haya adueñado del puesto.

Las lesiones también han condicionado su inicio liguero. En pretemporada, Diarra se quedó fuera de la convocatoria en tres amistosos por las muelas del juicio. Y ante el Mallorca, también se cayó de la lista, pero en esta ocasión por unas molestias en el pie. Unas dolencias que le dejaron también fuera de combate en el siguiente compromiso ante el Elche. Coudet volvió a incluirle en la lista ante el Valencia. Sin embargo, en estos cuatro encuentros -al que se une el previo ante el Getafe- no ha saltado al verde.

En este escenario, la Copa le ha permitido acumular ritmo de competición. En la eliminatoria de primera ronda, Diarra disputó -primero como lateral y luego, como central- ante el Getxo los 90 minutos.

La temporada pasada, el Chacho desde su llegada demostró su confianza en Diarra. Llegó a encadenar diez partidos como titular. E incluso el club, como reveló, rechazó una oferta de cinco millones en el mercado de invierno por el jugador. Sin embargo, en este inicio liguero ha perdido protagonismo.