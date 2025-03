Manu Sánchez: «Todos los partidos van a ser una final»

Manu Sánchez aún recuerda toda la emoción vivida el sábado ante el Villarreal. Por el triunfo colectivo: «Alegría. Era una victoria importante y más en ... casa, donde nos tenemos que hacer fuertes». Y en lo personal, por el gol anotado: «No estoy muy acostumbrado a meter goles. Al final sentí mucha emoción, mucha alegría», ha confesado este martes en rueda de prensa. Una victoria además de reforzar la confianza, confía en que «pueda ser un punto de inflexión. Ganas a un equipo que lucha por entrar en Champions. Debe servir de motivación, podemos competir y ganar ante cualquier rival».

Pero en su cabeza ya está el siguiente compromiso, un Las Palmas al que se enfrentarán el viernes en una nueva final. «Todos los partidos que tenemos de ahora en adelante son una final. Si ganamos vamos al parón con más tranquilidad». Porque al Alavés se le presenta una oportunidad para abandonar los puestos de descenso. El reto será de nuevo ante un rival directo. «Sabemos que va a ser partido muy complicado, disputado y competido». Pero Manu Sánchez destaca la confianza del equipo. «Venimos en una dinámica positiva. En campos complicados hemos competido bien. Daremos nuestra mejor versión y lo daremos todo, como siempre».

El lateral albiazul destaca la «mentalidad» del equipo como uno de los fuertes del Alavés. «Hemos ido con menalidad positiva a Mallorca -tuvieron que dar la vuelta al marcador- y ante el Villarreal hicimos primera parte muy buena, intensos atrás y arriba. Pese a las expulsiones el equipo se repuso». Una capacidad para sobreponerse a golpes como los recibidos ante Leganés y Espanyol, con victorias que se escaparon en la recta final. «Hemos tenido penaltis en contra que nos han perjudicado y mala suerte», se ha lamentado.

Si Coudet destacó la importancia del triunfo ante el Villarreal para hacer un 'clic', Manu Sánchez también destaca ese cambio de chip que ha vivido tras su vuelta a la titularidad y rendir a un alto nviel. «Intento dar lo mejor de mí para mejorar y ayudar al equipo. Obviamente, cuando el equipo está bien todos estamos mejor. Cuando el bloque está bien, todos resaltamos más», ha explicado, sin rehuir a los momentos más complicados de la temporada cuando estuvo en el banquillo. «Soy bastante positivo. En los tramos que no he estado bien me toca trabajar y no bajar los brazos. Sacar las coas adelante. Aunque esté el viento en contra, ser siempre soy positivo».