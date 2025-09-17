«Llevamos sólo cuatro jornadas, pero vamos por el camino correcto», celebra Garcés

La victoria del derbi contra el Athletic adquirió un valor aún mayor gracias al peso de la historia, al llevar dos décadas sin conquistar Bilbao. ... Pero sobre todo fue la confirmación de un Alavés más sólido en el juego y en defensa. «Estamos muy contentos por la forma en la que arrancamos el año. Nos hemos enfrentado a rivales muy complicados (también Betis y Atlético), pero confiamos mucho en el trabajo diario, en la entrega y en la idea del Chacho», señaló ayer Facundo Garcés.

Una combinación de factores que cree que son las claves de este buen arranque. El Alavés, pese a enfrentarse a tres equipos con billete europeo, ha sumado ya siete puntos. «Estamos compitiendo bien». Un escenario que insufla confianza en un vestuario en crecimiento. «Somos consciente de que mejoraremos partido a partido. Sólo llevamos cuatro jornadas, pero vamos por el camino correcto», confesó el central argentino.

Parte de esa confianza, explicó, se debe a la base labrada durante la pretemporada. Un intenso mes de trabajo en el que además de afianzar la idea del «protagonismo» en el juego que busca el Chacho, también se dio un importante salto en el apartado físico. El equipo busca morder más arriba a los rivales para recuperar lo antes posible el control del balón.

Ahora, los albiazules deberán reafirmar estas buenas sensaciones en una exigente semana con tres partidos: Sevilla (sábado, 18.30 horas), Getafe (miércoles, 19.00) y Mallorca (sábado, 18.30). Sin embargo, el central argentino pide ir 'partido a partido'. «Sólo pienso en el Sevilla, no nos debemos desviar. Hay que pensar en ganar el siguiente partido». De ahí que el zaguero analice sólo al conjunto hispalense y no mire al horizonte. «Es un equipo muy intenso, con duelos. Vamos a tener que estar muy concretados y finos a la hora de circular el balón».

Garcés opina que la carga de minutos no es un problema en un vestuario con alternativas. «Tenemos variantes en todas las líneas, buena armonía en el grupo. Estamos por el buen camino», remarcó. Muestra de ello, que Coudet haya desplegado en estos primeros cuatro partidos prácticamente ya toda su baraja. Raúl Fernández y Maras son los únicos inéditos hasta la fecha. Una sana batalla interna que eleva el nivel del equipo. «Hay una buena competencia en el día a día». Más recursos en el fondo de armario, pero también en el apartado táctico. Que Coudet haya modificado el esquema en diversas ocasiones refleja las variables que presenta el Alavés de este año.

Impacto de Denis Suárez

Una opinión compartida por el entrenador argentino. «El equipo, más allá de los puntos, muestra cosas buenas. Con el tiempo de trabajo vamos a seguir mejorando y podremos tener tendencia de mejora importante», avanzó, con el Sevilla como próximo rival. «Estoy muy contento con el grupo que tenemos, vamos a necesitar de todos. La Liga es muy larga y nunca sabes cuándo vas a tener tus cinco minutos de gloria: prepárate para 1.000 minutos o cinco», avanzó tras el derbi en San Mamés.

Ese partido fue el del debut de Lucas Boyé, que refuerza la artillería del equipo. Y en el que se pudo comprobar el talento que atesora Denis Suárez en sus botas. Más allá de ser el autor del tanto de la victoria, fue el que controló el ritmo del juego. El metrónomo albiazul. «Nos puede dar mucho. Descansar el juego en él, que maneje los hilos. Permite que podamos sacar la línea más adelante», describió.