Lander Pinillos, el estudiante de ADE que se gradúa en Primera

Lander Pinillos (Pamplona, 2003) compagina la frenética actividad del fútbol con la exigencia de los estudios de ADE (Administración y Dirección de Empresas). No le ... pierde la marca a ninguna de las dos ocupaciones. Cuando el centrocampista acaba los entrenamientos en Ibaia, se enfoca en los libros. Y a la espera de colocarse el birrete, en el partido del viernes contra el Betis le llegó la oportunidad de graduarse en Primera División. Un «soñado» debut en la élite que premia el esfuerzo de esta joven promesa que emerge con fuerza desde Ibaia, donde ha quemado tan rápido las etapas que en tres años ha pasado de entrenar con el segundo filial a ejercitarse a las órdenes de Coudet.

Minuto 89 del partido. Con el marcador en contra, el Chacho miró a la banda en busca de un recambio con el que tratar de modificar el rumbo del partido. Era la quinta sustitución, la última bala para tratar de rescatar un empate. Y el entrenador argentino señaló a Pinillos. Los nervios y la emoción del momento llegaron hasta la localidad inglesa de Sandwich, de donde es original su madre, que le dio el apellido Wilson. El cuarto árbitro levantó el cartelón: 8x28. Después de las últimas indicaciones, el pamplonés saltó al verde del estadio de La Cartuja, un campo inmenso tras la reforma que ahora nunca olvidará. Por delante tenía seis minutos (cinco de descuento) para tratar que la derrota no manchase su debut. No pudo ser, pero el futbolista demostró que la oportunidad no era casualidad.

Su proyección no ha pasado desapercibida para el club. Hace un mes, Pinillos firmó su renovación hasta 2027 con el Alavés. «Uno de los días más felices de mi carrera. Una alegría inmensa, un orgullo que el Alavés confíe en mí», confesó sobre el verde de Mendizorroza, su próximo objetivo:estrenarse en casa. Por lo pronto, ahora trabajará por 'engordar' su historial en Primera. «Intentaré devolver la confianza con trabajo y esfuerzo», prometió, tras plasmar su firma.

Sus características «Soy un jugador físico, me gusta ir y venir de área en área. Tengo potencia en la primera arrancada»

Pinillos, que originalmente actuaba como delantero, se formó en las categoría inferiores del Izarra. «Nuestro canterano, Lander, ya sabe lo que es jugar en Primera», le felicitaron en redes sociales. Con el club navarro incluso llegó a disputar un partido de Segunda B cuando tan sólo tenía 18 años. Un año más tarde fichó por el Mutilvera, donde firmó una destacada campaña que llamó la atención del Alavés.

«No escatimo en esfuerzos»

«Soy un jugador bastante físico, me gusta ir y venir de área a área. Tengo potencia en la primera arrancada y sobre todo me gustan las conducciones», se describe el protagonista. «No escatimo en esfuerzos. Me gusta asociarme y llegar. Y si puedo, también meter algún gol». Unas cualidades que gustaron al Chacho, que la temporada pasada le convocó en varios partidos del tramo final. Contra Osasuna incluso llegó a calentar.

No es el primero que estrena taquilla en el vestuario. Pinillos es el segundo jugador formado en las categorías inferiores del Alavés que debuta con el primer equipo a las órdenes de Coudet. El anterior fue Adrián Rodríguez, quien defendió en dos ocasiones la portería albiazul tras la expulsión de Sivera y la lesión de Owono. Un catálogo que previamente incorporó los nombres de Pica, Egoitz y Parada.