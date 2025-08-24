El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lander Pinillos trata de zafarse de la marca del bético Altimira. E. P.

Alavés

Lander Pinillos, el estudiante de ADE que se gradúa en Primera

A sus 21 años, la joven promesa del Alavés debutó el viernes ante el Betis, un estreno que reafirma la confianza de Coudet en el futbolista

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:29

Lander Pinillos (Pamplona, 2003) compagina la frenética actividad del fútbol con la exigencia de los estudios de ADE (Administración y Dirección de Empresas). No le ... pierde la marca a ninguna de las dos ocupaciones. Cuando el centrocampista acaba los entrenamientos en Ibaia, se enfoca en los libros. Y a la espera de colocarse el birrete, en el partido del viernes contra el Betis le llegó la oportunidad de graduarse en Primera División. Un «soñado» debut en la élite que premia el esfuerzo de esta joven promesa que emerge con fuerza desde Ibaia, donde ha quemado tan rápido las etapas que en tres años ha pasado de entrenar con el segundo filial a ejercitarse a las órdenes de Coudet.

