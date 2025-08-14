El Alavés juega a dejar lo mejor para el final

A falta de dos semanas para que se baje la persiana del mercado estival de fichajes, el Alavés se mantiene alerta en el radar en ... busca de, al menos, dos incorporaciones de rendimiento inmediato para completar la plantilla con la que trabajará Coudet. El tiempo, ese reloj de arena que se consumirá el 1 de septiembre, no se percibe en las oficinas del Paseo de Cervantes como una amenaza que obligue a modificar el ritmo o el rumbo. El conjunto vitoriano cuenta con experiencia en esta fase del zoco futbolístico donde algunos equipos se muestran más accesibles a llegar a un acuerdo; ya sea por las urgencias de un plazo que expira o porque el jugador se ha quedado sin sitio y busca un equipo donde jugar. En la última década, el club vitoriano ha conseguido firmar dieciocho fichajes después de que se haya iniciado ya la competición, alguno de ellos incluso sobre la bocina, como la llegada de Munir en 2017 o Mouriño el pasado verano, dos ejemplos de que la espera, a veces, se traduce en un acierto.

La delantera es terreno fértil para los movimientos de última hora, y precisamente una de las demarcaciones que ahora busca reforzar la dirección deportiva, tras las salidas de Kike García y Panichelli. Es cierto que el club oficializó –ha trabajado toda la pretemporada como uno más con el grupo– la semana pasada el fichaje de Mariano, pero lo hizo apenas 24 horas después de dejar salir a Villalibre al Racing de Santander en calidad de cedido, por lo que todavía hay un hueco vacante. «Tenemos intención de incorporar un jugador más en esa demarcación», apuntó el director deportivo albiazul, Sergio Fernández.

La línea de ataque es la que más movimientos ha protagonizado en estos diez años. Junto a Munir llegó también Bojan Krkic. Y ambos aterrizaron en Mendizorroza en calidad de cedidos; el primero, procedente del Barcelona y el catalán, desde el Stoke City. El rendimiento que ofrecieron, sin embargo, fue muy dispar. Munir se convirtió en un fijo en las alineaciones de aquel Alavés que llegó a tener tres entrenadores (Zubeldía, De Biasi y Abelardo). La apuesta con Bojan no resultó tan exitosa. La antigua promesa del Barça, que voló rumbo a Inglaterra en busca de recuperar su mejor versión, apenas disputó 13 partidos en su segunda aventura en La Liga.

Llegados a partir del 15 de agosto 2024/25 Carlos Martín (17), Toni Martínez (27), Jordán (29) y Mouriño (27 de agosto).

2023/24 Tenaglia (23), Omorodion (26), Hagi (27), Karrikaburu y Sola (ambos el 1 de septiembre).

2022/2023 No hubo.

2021/2022 Mamadou Sylla (20) y Miguel de la Fuente (23 de agosto)

2020/21 Deyverson (23 de agosto).

2019/2020 Oliver Burke (30 de agosto).

2018/19 Darko Brasanac (31 de agosto).

2017/18 Nando (27 de agosto), Bojan (31 de agosto), Munir y Medrán (1 de septiembre).

2016/17 Katai (31 de agosto).

2015/16 No hubo.

La temporada 2020/21, marcada aún por las restricciones de la pandemia, fue la del regreso de Deyverson a préstamo (23 de agosto) procedente del Palmeiras brasileño. Regresaba a Mendizorroza ese delantero que cinco temporada atrás se convirtió en la referencia indiscutible de aquel conjunto. Y el equipo se volvió a aprovechar de su habilidad a la hora de desenvolverse en el ataque, aunque el brasileño estuvo a la sombra de Joselu. Concluido el préstamo, y tras cerrar la permanencia, Deyverson regresó al Palmeiras.

Un año más tarde se repitió la fórmula: el club esperó hasta el tramo final del mercado para reforzar la delantera. Y por partida doble: Mamadou Sylla y Miguel de la Fuente. La brillante temporada anotadora de Joselu les privó de protagonismo en aquel Alavés que terminó llorando el descenso a Segunda. Sylla y De la Fuente continuaron en el equipo en la categoría de plata en la 2022/23, temporada en la que paradójicamente no hubo fichajes de 'última hora'.

18 fichajes han cerrado los albiazules en las últimas dos semanas de la última década.

1 de septiembre, a las 23.59 horas, se cerrará el mercado estival en La Liga.

La delantera más reciente del Alavés guarda lazos con el Oporto. En el equipo portugués milita ahora el potente ariete Samu Omorodion, que en la temporada que vistió la elástica albiazul despertó el interés de grandes clubes europeos por su explosividad. Y de allí llegó la campaña pasada Toni Martínez, que tras cerrar su fichaje por el Alavés cogió el coche para llegar cuanto antes a Vitoria. Firmó un debut prometedor en el que anotó un gol a la Real Sociedad.

El murciano luchará por ser el '9' tras la marcha de Kike García, que también llegó al Alavés a falta de dos semanas de cerrarse el mercado (en concreto, el 13 de agosto). La aventura de Jon Karrikaburu fue más amarga. Su llegada (cedido por la Real Sociedad) se cerró el último día del mercado de 2022/23, pero apenas gozó de protagonismo.

Dos años en blanco

El club confía ahora en replicar ese acertado tiro para incorporar un tercer delantero. Pero también para reforzarse en el otro extremo del campo. Las salidas de Mouriño, Abqar, Sedlar y Pica, además de la previsible marcha de Maras, mellan una zaga en la que Garcés se queda como único central puro. «Obviamente nos deja un número más limitado del que teníamos», reconoció Fernández, quien planteó la posibilidad de enfrentarse al Levante con los jugadores que hay actualmente en la plantilla. «Con la necesidad de incorporar algo que todavía nos dé más sostenibilidad, sí, pero sin ningún tipo de urgencia». Aunque también es verdad que el contexto de este año es diferente al del pasado, en el que pudieron esperar hasta el último día del mercado para cerrar el fichaje de Mouriño. Una operación que resultó un acierto por su rendimiento sobre el verde, hasta el punto de que el Atlético lo repescó hace unas semanas para traspasarlo al Villarreal.

Al igual que el caso de Tenaglia y Gorosabel. El de Saladillo regresó en el verano de 2023, pero esta vez ya en propiedad. El club anunció su llegada casi a la par del fichaje de Gorosabel. Con ambos, la entidad albiazul apostó fuerte por contar con una banda de garantías y el desarrollo de la temporada lo reafirmó.

El resto de operaciones se centran en el centro del campo. El mediapunta serbio Aleksandar Katai llegó casi en el 'descuento' del mercado de 2016. Firmó por tres temporadas, pero su paso fue efímero. Se vistió de corto en veinte ocasiones, aunque sólo en ocho de ellas salió en la foto inicial. Conseguir sentar a Ibai Gómez y Édgar Méndez fue demasiado para el balcánico. En otras campañas, la contribución de Hagi, Sola, Medrán o Fernando García Puchades 'Nando' fue también escasa.

En la medular destacan los nombres de Darko Brasanac o Joan Jordán, fichajes del cierre del mercado que terminaron por convertirse en una pieza importante en los onces albiazules. Y las alas del Alavés trataron de alzar el vuelo con las llegadas de Carlos Martín el pasado verano y el joven escocés Oliver Buke (2019). El madrileño llegó como cedido del Atlético y jugó 26 partidos la temporada pasada, la mayoría partiendo desde la banda izquierda. Burke vistió de albiazul en 31 ocasiones.

Aunque el Alavés también ha vuelto con las manos vacías del mercado estival. En 2015 la ventana se le cerró sin conseguir cerrar con el Betis la llegada de Lolo Reyes. Y en 2022, tras siete incorporaciones, el final del mercado no tuvo más sorpresas.