El Alavés juega a dejar lo mejor para el final

El club acostumbra a dilatar fichajes clave, como los goleadores Omorodion o Munir y operaciones de calado como Mouriño. Ahora debe volver a acertar

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:11

A falta de dos semanas para que se baje la persiana del mercado estival de fichajes, el Alavés se mantiene alerta en el radar en ... busca de, al menos, dos incorporaciones de rendimiento inmediato para completar la plantilla con la que trabajará Coudet. El tiempo, ese reloj de arena que se consumirá el 1 de septiembre, no se percibe en las oficinas del Paseo de Cervantes como una amenaza que obligue a modificar el ritmo o el rumbo. El conjunto vitoriano cuenta con experiencia en esta fase del zoco futbolístico donde algunos equipos se muestran más accesibles a llegar a un acuerdo; ya sea por las urgencias de un plazo que expira o porque el jugador se ha quedado sin sitio y busca un equipo donde jugar. En la última década, el club vitoriano ha conseguido firmar dieciocho fichajes después de que se haya iniciado ya la competición, alguno de ellos incluso sobre la bocina, como la llegada de Munir en 2017 o Mouriño el pasado verano, dos ejemplos de que la espera, a veces, se traduce en un acierto.

