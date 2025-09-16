Garcés: «Sólo llevamos cuatro partidos, pero vamos por el camino correcto»

La victoria del derbi contra el Athletic ha adquirido un valor aún mayor que el propio que le da la historia, al llevar dos décadas ... sin conquistar Bilbao. Ha sido la confirmación de un equipo más sólido en el juego y en defensa. «Estamos muy contentos por la forma en la que arrancamos el año. Nos hemos enfrentado a rivales muy complicados (también Betis y Atlético), pero confiamos mucho en el trabajo diario, en la entrega y en la idea del Chacho», ha señalado Facundo Garcés en rueda de prensa. Unas combinaciones que cree que son las claves del éxito. «Estamos compitiendo bien. Somos consciente de que mejoraremos partido a partido. Solo llevamos cuatro jornadas, pero vamos por el camino correcto».

Ahora, el grupo se enfrenta a otro duro examen: reafirmar esas buenas sensaciones en una exigente semana con tres partidos. «Solo pienso en el Sevilla, no nos debemos desviar. Hay que pensar en ganar el siguiente partido». Esa máxima de ir 'partido a partido', sin mirar a los próximos compromisos contra el Getafe y Mallorca. De ahí que el zaguero analice solo al conjunto hispalense. «Es un equipo muy intenso, con duelos. Vamos a tener que estar muy concretados y finos a la hora de circular el balón».

No obstante, hay un factor que invita al optimismo: los albiazules encadenan seis partidos sin conocer la derrota en Mendizorroza. «Queremos hacer que nuestro estadio sea invencible. Y este es un buen partido para eso». Un escudo que ya va tomando forma. «Cuando entro a Mendizorroza me siento con fuerza, me siento seguro y tranquilo». Por lo que buscan, junto a la afición, dar continuidad a esta buena dinámica. «Que confíen en nosotros, no les vamos a defraudar», ha prometido.

En lo personal, Garcés también siente que se ha quitado una losa de encima. En el derbi contra el Athletic consiguieron dejar la portería a cero, algo que no habían logrado en las tres primeras jornadas. Ya lo confesó en una entrevista con este periódico: «Soy un enfermo de mantener la portería a cero». «Era algo que me estaba molestando», ha reconocido en rueda de prensa, respecto a los goles encajados. «Gracias a la portería a cero conseguimos una victoria muy importante. Si lo mantenemos, alguna ocasión vamos a tener».

Un capitán sin brazalete

Una misión que encabeza con firmeza. «Trato de liderar la línea defensiva. No llevo un brazalete pero los compañeros creen en mí. Trato de conseguir que los de la línea del medio y arriba sean libres, hasta de perder balones». Junto a Tenaglia ha formado una sociedad que frena a los rivales. Tratamos de generar un lazo, buena química, como lo había hecho con Mouriño. Nos estamos sintiendo muy cómodos. Antes el sector de la banda y ahora el sector central». Y cuando los contrarios consiguen abrir una grieta, aparece Sivera. «Es un animal en la portería, nos da mucha confianza», ha elogiado.

Lo mismo que al referirse al nivel del vestuario de este año. «Hay una buena competencia en el día a día. Tenemos variantes en todas las líneas, buena armonía en el grupo. Estamos por el buen camino». Muestra de ello, que Coudet haya desplegado en estos primeros cuatro partidos prácticamente ya toda su baraja, siendo Raúl Fernández y Maras (descartado) los únicos inéditos hasta la fecha. Una plantilla que se remató con la incorporación de Denis Suárez. «Nos puede dar mucho. Descansar en él juego, que maneje los hilos. Permite que podamos sacar la línea más adelante», ha descrito.