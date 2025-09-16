El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés: «Sólo llevamos cuatro partidos, pero vamos por el camino correcto»

El central argentino se ha convertido en el líder de la defensa albiazul, donde forma una sólida sociedad con Tenaglia, con el que mantiene una «buena química» sobre el verde

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:06

La victoria del derbi contra el Athletic ha adquirido un valor aún mayor que el propio que le da la historia, al llevar dos décadas ... sin conquistar Bilbao. Ha sido la confirmación de un equipo más sólido en el juego y en defensa. «Estamos muy contentos por la forma en la que arrancamos el año. Nos hemos enfrentado a rivales muy complicados (también Betis y Atlético), pero confiamos mucho en el trabajo diario, en la entrega y en la idea del Chacho», ha señalado Facundo Garcés en rueda de prensa. Unas combinaciones que cree que son las claves del éxito. «Estamos compitiendo bien. Somos consciente de que mejoraremos partido a partido. Solo llevamos cuatro jornadas, pero vamos por el camino correcto».

