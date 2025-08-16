Garcés: «Los rivales no van a aguantarnos el ritmo»

Jon Ander Goitia Sábado, 16 de agosto 2025, 00:13 Comenta Compartir

El encuentro se produce en el césped de Mendizorroza, escenario en el que esta noche (21.30 horas) el Alavés abrirá la nueva temporada frente al Levante. Facundo Garcés (Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, 1999) aparece al fondo del túnel de vestuarios. «A tope en el partido», le anima un integrante del club. «No va a pasar nadie, ¡nadie!», responde el central argentino, que tras las salidas de Abqar, Sedlar, Mouriño y Pica se postula como líder de la zaga. Toma asiento y aborda los temas de actualidad:balance de la pretemporada, objetivos del año, fichajes, la salida de Mouriño, su nuevo rol en el equipo...

–El club afronta su vigésima temporada en la élite. ¿Cómo ve el proyecto?

– En este lugar todo cuesta el doble, pero con cada victoria hay una satisfacción impresionante. Al llegar me sorprendió que es una institución que se maneja en bloque, donde luchamos todos juntos. Al igual que el respeto. Todos los equipos remarcan lo que cuesta ganar en Mendizorroza. Y eso se va consiguiendo año tras año con trabajo, sacrificio y humildad. Los jugadores nos encontramos un club familiar, que te aporta cariño y ambición deportiva, y una ciudad que te acoge.

–En el primer día de pretemporada comentó que el vestuario se iba a reunir con el cuerpo técnico para fijar el objetivo de la campaña. ¿Lo han definido ya?

–El objetivo principal es lograr la permanencia cuanto antes. Y confiamos en que este año sea menos sufrida; por el grupo, por cómo estamos trabajando y por la energía que percibo en el vestuario. Para ello, buscamos coger la confianza y sentirnos cómodos lo más rápido posible. Y hacer de Mendizorroza un fortín, como al final de la temporada pasada donde sellamos gran parte de la permanencia. En esos últimos cuatro partidos fuimos muy fuertes, sacamos ese carácter, esa personalidad. Y si las cosas van bien, tal vez pueda ser un sueño muy bonito la competición europea. Pero que eso no nos distraiga y sea una consecuencia de la salvación.

–¿Qué Alavés se verá a partir de hoy? ¿Una línea continuista del tramo final o Coudet apuesta por una nueva versión?

– Va a ser parecido al del final de temporada, aunque hay cambios. Hemos completado una pretemporada larga, al estilo argentino. Tuvimos mucha carga y eso es lo que te da el combustible para la etapa final, donde se decide todo. Creemos mucho en cómo trabajamos en la idea del Chacho. Y no creo que los rivales nos vayan a aguantar el intenso ritmo los 90 minutos. Este equipo tiene muy claro que nunca puede dejar de luchar, nunca puede dejar de pelear los resultados... Tenemos que ser un bloque sólido, tenemos que mantenernos juntos en todo momento, arriesgar cuando haya que hacerlo y replegarnos cuando tengamos que cuidar la portería.

«La meta es lograr la permanencia cuanto antes, confiamos en que sea menos sufrida» Objetivo

–¿Les preocupa la falta de pegada y el juego mostrado en algunos amistosos?

–Son partidos de preparación para ganar confianza y recuperar sensaciones, que se afrontan además con una gran carga física. De manera que el resultado pasa a un segundo plano. Ahora ya estamos livianos, frescos y muy ilusionados. Coincido en que nos faltó un poco de gol, pero bueno, soy un fiel creyente de que se los están guardando para el campeonato (ríe).

–Toca reconstruir la defensa. ¿Cómo han vivido la salida de Mouriño?

–Me puse muy feliz por él, porque supone dar un salto; además de compañero es mi amigo. Pero es verdad que me golpeó tanto dentro como fuera del campo. Pero bueno, hay compañeros que lo pueden hacer igual y en eso estamos, en tratar de volver a armar una dupla, una solidez como la que me tocó construir con Santi que solo con mirarnos nos entendíamos. Teníamos un imán.

–Compartió habitación con él en Girona. ¿Estaba al tanto de las negociaciones?

–Sí, sí, estaba al tanto de todo, sabía que no iba a continuar. Pero trataba de dejarlo tranquilo, era una situación que a él lo tenía tal vez un poco ansioso, un poco alterado. Le dije que defendió esta camiseta con toda su alma, que dejó al equipo en Primera, que se entregó al máximo... No se tenía que reprochar nada. Ahora no sé quién va a ser mi compañero: primero estuve con Conechny y se marchó, luego con Mouriño y...

«Sabía que se iba a ir. Le dije que defendió la camiseta con toda su alma y que dejó al equipo en Primera» Salida de Mouriño

–A falta de dos semanas para el cierre del mercado es el único central. ¿Urge otro más?

–Sí, hace falta también en el sentido de la competencia. Cuando hay incorporaciones siempre son bienvenidas porque todo lo que llega siempre va a ser para sumar. Pero con la plantilla actual estamos bien, creemos el uno en el otro. En la pretemporada he compartido zaga con todos. Con el que me toque jugar contra el Levante nos compenetraremos para tener una buena comunicación y armar un bloque sólido.

–Cómo le ha cambiado la vida en un año, ahora le toca ser el capitán de la defensa.

–Los capitanes son otros (ríe). Yo trato de aportar y de liderar con el ejemplo, siendo buen compañero, siendo servicial y buena gente con todos. Es algo que tengo inculcado en mi personalidad. Soy un enfermo de mantener la portería a cero: vivo defendiendo y disfruto con que no nos metan gol. Es primordial para que el equipo ataque de forma libre. Al final, puedes terminar ganando un partido gracias a que no te convirtieron. Mira, el penalti que hice contra Las Palmas me estuvo dando dos días vueltas a la cabeza; no me castigué, pero no lo podía liberar. Vi el vídeo mil veces y lo estudié con mis analistas para no repetirlo.

–Se ha preparado a conciencia. Ha contratado un preparador físico, un psicólogo e incluso un analista táctico.

–Ya lo tenía en mente cuando me tocó venir a Europa. Me fui dando cuenta de la necesidad de tener un grupo analista para minimizar los errores y potenciar las virtudes para ser cada día mejor. Las sesiones, al igual que con el psicólogo, son por videollamada. El apartado físico lo trabajo dos o tres veces por semana centrándolo en prevenir lesiones: spa, botas de compresión, baños fríos, cámaras hiperbáricas... Yo vivo con mi cuerpo y trabajo para poder rendir al máximo.

«Contraté un entrenador físico, un analista y un piscólogo para rendir al máximo» Preparación personal

–En el campo guarda similitudes con Laguardia, quien dijo de usted que «una vez entre en el once nadie le va a sacar». ¿Cuánto le ha ayudado?

–Me ha ayudado muchísimo. Normalmente viene a ver nuestros entrenamientos, nos acompaña y nos da buenos consejos siempre para el bien individual y grupal. Tuve con él una charla después del partido contra Leganés muy importante. Me hizo ganar confianza y coraje en un momento en el que yo estaba un poco hundido. Estuve dándole vuelta a algunas palabras que me dijo y después, en una charla con el Chacho, pude liberar todo lo que tenía adentro.

–¿Qué sentía?

–Sentía que era, tal vez, el mometo de jugar, de sumar minutos. Pero bueno, las cosas pasan por algo, tal vez ese no era el momento. Luego llegó el partido contra el Mallorca (su debut), después tuve dos encuentros más. Y ya me tocó formar parte de los partidos más importantes, más calientes y yo estaba muy bien de la cabeza y sabía que lo íbamos a sacar.