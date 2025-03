El Alavés a flor de piel

Un 12% de la población europea tiene, al menos, un tatuaje, según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas de la Unión Europea. Un ... arte extendido por toda la sociedad que en el vestuario del Alavés causa furor. Sus guerreros tienen sus cuerpos teñidos de símbolos y letras que narran sus historias vitales. Y muchas de ellas las explicaron este martes Antonio Blanco y Carlos Benavídez en 'Piel albiazul', una charla distendida en la sala VIP de Mendizorroza en la que junto al tatuador vitoriano Zian Tattoo pusieron negro sobre blanco su pasión por los tatuajes junto a 30 aficionados.

«Tengo algunos con bastante significado, no sé cuántos porque perdí la cuenta. Otros no la tienen. Simplemente me gustaron y los fui haciendo», confiesa Benavídez. Blanco, su compañero en la media, luce «ocho o diez tatuajes, la mayoría pequeñitos» con trasfondo «de amigos y familiares». «Me gusta tener el brazo tatuado con algo estético, pero que tenga significado», explica el cordobés, que luce a sus padres. El primer tatuaje de Blanco fue «una frase en italiano que dice: 'Donde inicia la vida y el amor nunca termina'». «Es por un tema familiar», destaca. «El primero fue una locura, con una compañera de curso, un latido de un corazón con una pelota. Y ahí sigue todavía», detalla Benavídez.

El 'feedback' con el tatuador es clave para ambos. «Se genera una relación de confianza. Nosotros pensamos muchas cosas y ellos hacen la magia y ordenan todo para que encaje», apunta el uruguayo. «Suelo llevarle al tatuador mis ideas, pero también me gusta ver los tatuajes de la gente. Puedes observar los trabajos en las redes antes de dar el primer paso», afirma un Blanco que luce un tatuaje con un significado futbolístico muy especial: «Tengo la fecha de mi debut en Primera. Lo hice con elReal Madrid en Getafe en un partido en el que no me lo esperaba».

Benavídez, por su parte, lleva escrita en su piel una frase de superación «de cuando me lesioné por segunda vez la rodilla». «Cosas buenas les esperan al que resiste. La recuperación fue muy dura y la recuerdo mucho». Los parones son un buen momento para ampliar su colección. «Si te llevas un pelotazo, duele», bromean.

Futbolistas como espejo

Su historia está pintada en una piel que Zian lleva 25 años dándole color en Vitoria. «El tatuaje es una semilla que luego germina en tinta. Es parte de nosotros y hacerlo conlleva una responsabilidad», confiesa. «Antes, los futbolistas no tenían casi tatuajes, pero desde Beckham se popularizaron. Y ellos son referentes, espejos para el resto».

En su estudio, Zian ha tatuado muchos motivos albiazules. «He hecho miles de 1921 y de banderines», declara. Y entre todos los asistentes, uno de ellos, Aitor Basabe, luce en su brazo parte de la historia del Alavés. «Y todavía queda una parte», avisa mientras Blanco y Benavídez observan con sorpresa su obra. Ellos tendrán que ampliarla sobre el césped.