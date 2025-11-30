El exalbiazul Luis García, candidato para el banquillo del Levante El técnico, libre desde su salida del Alavés hace un año, suena para tomar el relevo al destituido Julián Calero

Jon Aroca Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

Luis García Plaza cumple este lunes 53 años y, un día después, el primer aniversario de su cese como entrenador del Deportivo Alavés. Sin equipo desde entonces, ahora vuelve a sonar como candidato a ocupar un banquillo de Primera. Uno, además, que le enfrentaría de forma directa a su exequipo en la pelea por la permanencia.

Según detalla este domingo Las Provincias, el entrenador madrileño es uno de los candidatos a relevar a Julián Calero en el Levante. El club valenciano ha comunicado también este domingo el cese de su hasta ahora entrenador. Lo hace tras encadenar cinco derrotas en los últimos seis encuentros de Liga y con el equipo como penúltimo clasificado de Primera.

A favor de la candidatura de Luis García juega que ya conoce la entidad, contra la que vivió el épico ascenso del Alavés a Primera en 2023. Pero también lo había conocido como granota. Dirigió al conjunto de Orriols de 2008 a 2011 y en varias ocasiones ha expresado el buen recuerdo que dejó en él la entidad. Se da la circunstancia, además, de que la posibilidad de recalar en el Levante le permitiría permanecer cerca de su habitual lugar de residencia, Altea.

Aunque García no es el único técnico que suena para intentar corregir el rumbo de uno de los rivales del Alavés en la pelea por la permanencia. Los gestores del Levante también manejan la opción de Diego Martínez. Mientras, han designado un cuerpo técnico interino integrado, entre otros, por el exfutbolista Vicente Iborra.

Calero es el segundo entrenador destituido en una Primera división que, de momento, ha apostado por una inusual paciencia con sus entrenadores. En las anteriores trece jornadas de competición, más de un tercio del campeonato, solo había sido cesado otro entrenador, Veljko Paunovic. El Oviedo eligió a Luis Carrión en su relevo, aunque la fórmula de momento parece ofrecer un resultado limitado y el catalán ya está discutido con su equipo colista.