El vitoriano que regresa como 'villano'

El fútbol puede llegar a ser despiadado. Un deporte capaz de poner a una persona en la tesitura de tener que engañar a su corazón ... por cumplir su sueño. Es el caso del vitoriano Urko González de Zárate. Aquel niño que arropó desde la General al Alavés en sus peores años, cuando peleaba por salir de las tinieblas de la Segunda B, cumplirá este sábado su sueño de jugar por primera vez en Mendizorroza. Pero lo hará como rival. En las filas de un Espanyol que prepara el abordaje con este polivalente pivote como ancla. El joven futbolista 'perico' de 23 años, cedido por la Real Sociedad, ha encontrado en Barcelona una oportunidad donde demostrar su talento en la élite.

Urko atiende a ELCORREO después de una sesión de entrenamiento mientras recibe mensajes de sus amigos. Una vuelta a casa «especial», pero también dolorosa. «Todos son muy del Alavés. Claro que quieren verme, pero también que me vaya lo peor posible», ríe. Porque una vez el balón eche a rodar, se vestirá de villano. «Estoy en el Espanyol y hasta el final de temporada voy a darlo todo para aportar hacia ese objetivo de la permanencia». Al igual que en Vitoria, también califican este encuentro de «final». «El Alavés es un equipo muy competitivo y un rival directo. Vamos a por la victoria para alejarnos», tanto del Glorioso como del descenso.

En lo personal, él también se encuentra jugando un partido: ganarse el puesto. Después de disputar la primera jornada con el conjunto txuri-urdin, no volvió a tener protagonismo en Liga a las órdenes de Imanol Alguacil. «En esos momentos piensas en seguir entrenando y esperar la oportunidad para aprovecharla y hacerlo lo mejor posible». Pero no llegaba. «No jugaba y decidimos ambas partes que la mejor opción era salir y disponer de los minutos que me faltaban».

El Espanyol le ha brindado esa oportunidad. Un escenario donde disfrutar de minutos en los que poder mostrar su talento. Y donde la exigencia es máxima por las urgencias clasificatoria. Una mili para este joven futbolista que aún sufre esa inactividad en una Primera División que ya marcha a velocidad de crucero. «Llevaba mucho tiempo sin jugar y en los dos últimos partidos se me subían los gemelos». Cuestión de rodar, de adaptarse. Una aclimatación que en el vestuario fue más sencilla. «Estoy muy contento. Hay un grupo maravilloso».

El patio de San Viator

Manolo González sólo necesitó un partido (entró desde el banquillo contra el Sevilla) para darse cuenta que ese espigado y talentoso pivote iba a convertirse en su guardián. Ese chaval que creció teniendo como referentes a «Busquets y Xabi Alonso por su visión de juego y contención» lo ha demostrado ya en dos duros exámenes como son el Real Madrid y el Athletic. Y ahora buscará mantener la dinámica ante el Alavés, donde se reencontrará con dos viejos amigos, Guridi y Guevara.

«Cuando subía con el primer equipo (de la Real Sociedad) me ayudaron mucho. Estaban siempre atentos para lo que te hiciese falta». Lo cierto es que su carrera se asemeja mucho a la de Guevara. Porque Urko dio sus primeras patadas al balón en el patio del colegio San Viator. «Jugaba en multideporte con los amigos. Iba encantado, el fútbol era un simple pasatiempo». Pero el Alavés supo ver su potencial.

En alevines se integró en la estructura de Ibaia. «Era un chaval que iba con la ilusión de jugar y hacer amigos, era muy pronto para pensar en llegar al fútbol profesional». Era la época en la que vivía el resurgir del Glorioso junto «a mi aita, mi tío y mi primo» en Mendizorroza cuando se quitaba la elásctica albiazul para ponerse la bufanda.

El chip le cambió cuando ingresó en la estructura de Zubieta. La cosa iba en serio. En juveniles su figura ya asomaba la cabeza. Y a los 19 años debutó con el primer equipo, sin pasar por la 'universidad' de la Segunda B ni el máster de la categoría de plata. Cuatro años después mantiene el sueño. Despeja balones sobre la posibilidad de imitar los pasos de Guevara y regresar al Alavés, pero sueña con que «Espanyol y Alavés nos salvemos».