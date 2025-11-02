El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés celebran el gol de Boyé. BLANCA CASTILLO

El Alavés sufre demasiado para llevarse un merecido botín

Tras brillar y marcharse 2-0 al descanso, los vitorianos resisten el asedio del Espanyol para volver a la senda del triunfo

Jon Prada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:21

El Alavés pasó por una montaña rusa de emociones ante el Espanyol. Después de una primera mitad de fútbol brillante, marcando dos goles y gustándose ... ofensivamente, los vitorianos sufrieron en el segundo acto las acometidas de un conjunto catalán que recortó distancias y llevó al límite a la maltrecha defensa babazorra. Sin centrales, los albiazules resistieron y conservaron un triunfo merecido que les da tranquilidad. Una victoria de las que gustan en el Paseo de Cervantes.

