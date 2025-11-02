El Alavés sufre demasiado para llevarse un merecido botín

El Alavés pasó por una montaña rusa de emociones ante el Espanyol. Después de una primera mitad de fútbol brillante, marcando dos goles y gustándose ... ofensivamente, los vitorianos sufrieron en el segundo acto las acometidas de un conjunto catalán que recortó distancias y llevó al límite a la maltrecha defensa babazorra. Sin centrales, los albiazules resistieron y conservaron un triunfo merecido que les da tranquilidad. Una victoria de las que gustan en el Paseo de Cervantes.

La sequía del Alavés se cortó en el minuto 5. Boyé robó un balón y activó una jugada que terminó con un pase de Aleñá para que Denis Suárez marcara el 1-0. Ese gol descorchó el fútbol babazorro, fluido en lo ofensivo sometiendo al Espanyol. Dmitrovic tuvo trabajo. Yusi y Calebe estuvieron cerca de gol antes de que Boyé, en otra pelota 'birlada' a la zaga barcelonesa, pusiera el 2-0 antes del descanso.

El Espanyol, a pesar de verse con dos cuerpos por detrás, hizo daño cada vez que rondó a Sivera. Cabrera se topó con el palo y la entrada de Roberto y Dolan fue un martirio para el Alavés. El '9', de cabeza en una indecisión local, metió a los catalanes en el partido. Los de Coudet se fueron replegando y fiando su suerte a su sólida defensa y a cazar una contra.

No llegó el deseado tercer gol, aunque Abde lo rozó rematando al palo. Dolan fue un diablo por la derecha en un epílogo en el que el árbitro desquició con sus faltas a los vitorianos. El Espanyol remató todas las faltas y córners laterales pero no consiguió superar a un Sivera que echó el candado a su meta. Boyé fue expulsado en un tiempo añadido en el que el Alavés aguantó una victoria con la que deja atrás las dudas generadas por sus resultados. Las buenas sensaciones de su fútbol, como se vio en la primera mitad, continúan intactas.