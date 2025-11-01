El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín
Alavés-Espanyol (domingo, 16.15)

Coudet regresa al encuentro que le puso contra las cuerdas

El argentino, que llegó a poner su futuro en manos del club tras sufrir una dolorosa derrota ante el Espanyol en febrero, llega al duelo respaldado y en sintonía con la grada

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:09

De la tormenta más feroz a la profunda calma que se respira ahora. De la tensión al optimismo que invade a la afición. Eduardo Coudet ... viajó ayer al Alavés-Espanyol de febrero, cuando el técnico argentino vivió sus horas más bajas al frente del banquillo albiazul. «Los dos equipos mostramos ahora otra cara», reconoció el Chacho. El encuentro que se disputará mañana (16.15 horas) en Mendizorroza nada tiene que ver con el último partido en el que ambos equipos se vieron las caras. Los entrenadores se encontraban a un paso de la 'silla eléctrica'. Sabían que su futuro dependía en gran medida del resultado. Como más tarde reconocieron. «Aceptaría cualquier decisión del club», llegó a afirmar Eduardo Coudet tras consumarse la derrota en el tramo final tras un error defensivo que arruinó un partido convincente.

Te puede interesar

