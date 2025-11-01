Coudet regresa al encuentro que le puso contra las cuerdas

De la tormenta más feroz a la profunda calma que se respira ahora. De la tensión al optimismo que invade a la afición. Eduardo Coudet ... viajó ayer al Alavés-Espanyol de febrero, cuando el técnico argentino vivió sus horas más bajas al frente del banquillo albiazul. «Los dos equipos mostramos ahora otra cara», reconoció el Chacho. El encuentro que se disputará mañana (16.15 horas) en Mendizorroza nada tiene que ver con el último partido en el que ambos equipos se vieron las caras. Los entrenadores se encontraban a un paso de la 'silla eléctrica'. Sabían que su futuro dependía en gran medida del resultado. Como más tarde reconocieron. «Aceptaría cualquier decisión del club», llegó a afirmar Eduardo Coudet tras consumarse la derrota en el tramo final tras un error defensivo que arruinó un partido convincente.

Aquel 22 de febrero, el templo albiazul acogió una final por la permanencia. Difícil imaginar un escenario tan al límite para tratarse de la jornada 25, pero la dinámica de unos y otros (Alavés, penúltimo con 22 puntos, y Espanyol, con 24 unidades) lo convertía en un duelo directo a vida o muerte. No se trataba sólo de sumar, sino evitar que lo hiciese el rival por la permanencia. Un botín doble... o un golpe devastador.

El Chacho apostó por una doble punta (Kike García y Toni Martínez) para reforzar la artillería ofensiva. Eran los encargados de rematar la creación de un equipo que volvió a mostrarse superior, pero sin 'colmillo'. La tuvo Toni, pero su disparo se marchó rozando el palo. También el ariete conquense. Pero la dinámica negativa de cara a puerta arrastró a los vitorianos, que se toparon con su peor enemigo: los goles en el tramo final. Como ante el Getafe y el Leganés. En esta ocasión, la 'puñalada' la asestó Fernando Calero, que aprovechó un despiste de Diarra en la marca en una falta.

Drama en el campo y pesimismo en el banquillo. El entrenador argentino se mostró desmoralizado. «No abro ninguna puerta, pero soy realista. Cualquier decisión que tome el club es entendible», admitió. «Es una sensación de mierda», manifestó el Chacho, que reconoció que «es difícil de explicar» por qué generan situaciones, tienen la pelota y las ocasiones más claras, pero se vuelven a ir con las manos vacías». «Es frustrante, me siento en deuda con la afición. Si el lunes estoy aquí trabajaré a full, pero los resultados mandan».

El club no alteró los planes. Le mantuvo, tras concluir que el equipo daba muestras de vida y que mereció un triunfo claro. Le transmitió su confianza, consciente de que, pese a los resultados, el equipo había dado un importante paso al frente desde su llegada. Y el tiempo les dio la razón. A ambos. Los vitorianos tomaron vuelo en la clasificación tras sumar 5 victorias y 5 empates en un imponente tramo final. Objetivo cumplido y hora de resetear.

«Más cómodos en casa»

Ocho meses después, Coudet echó ayer la vista atrás y habló de la complejidad de aquel momento. De enfrentarse al rival deportivo pero también mental. De «jugar con la presión de estar abajo y las dinámicas», como explicó el argentino. Una losa, una inmensa mochila de la que se despojaron en verano. Ese paréntesis también sirvió para conectar por fin con la hinchada, nostálgica con Luis García. «Ahora los dos (equipos) mostramos otra cara». Esa misma que sitúa a los albiazules en una zona tranquila de la clasificación y a los 'pericos' en puestos de Europa League. Algo que «no sorprende» a Coudet. «Tienen un gran equipo y dan continuidad a la idea del entrenador», explicó.

No obstante, los albiazules quieren hacerse fuertes en casa. «Nos sentimos más cómodos en Mendizorroza. El mensaje interno es jugar de la misma manera, sin importar el rival. En los últimos partidos merecimos más, fuimos a buscarlo». En este inicio liguero los vitorianos han mostrado una nueva versión que les hace dueños durante muchas fases de los partidos. Aunque sigue peleado con el gol en Liga. La tendencia, señaló, cambiará. «Tenemos confianza, siempre la tenemos». Aunque la mejor medicina siempre es la victoria.