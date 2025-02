El Alavés, el equipo que olvidó cómo defender

La balanza del Alavés cambia de lado. El equipo muestra avances en el juego, pero también una agobiante fragilidad defensiva. Los 38 goles encajados en ... las 24 jornadas disputadas no solo representan la tercera peor marca de la Liga, también la pérdida de esa solidez sobre la que se cimentaban en gran medida los éxitos del equipo en sus años previos en Primera. Revertir el escenario clasificatorio pasa por sellar esa zaga. Evitar que se escapen preciadas victorias como la que ya saboreaba el sábado en Leganés. De nuevo un error en la defensa condenó al equipo que hizo todo para llevarse los tres puntos. Y de nuevo, casi sobre la bocina.

Los aspavientos de Coudet en la banda evidenciaban su malestar por que sus jugadores no consiguieran cerrar el partido, tal y como planteó. Sus cambios -Benavídez y Pica- fueron enfocados a reforzar esa parcela ante un posible asedio en el tramo final. Cinco defensas y un pivote como refuerzo. «Teníamos superioridad en el área con tres centrales ante dos delanteros». De ahí que no entendiese cómo Munir consiguiera rematar. «Enfado siempre, pero no vamos a buscar culpables». No quiso dar nombres, pero las imágenes señalaban a un Pica al que le ganaron en el duelo aéreo para truncar las esperanzas albiazules.

«Cualquier error en las áreas nos está penalizando. Ya teníamos los tres puntos», se lamentó el entrenador argentino. Unas palabras idénticas a las que pronunció en Mestalla. El guion, el mismo. El minuto, el 98. «Me queda la espina de que se nos han ido dos puntos». En aquella ocasión, Sedlar no despejó el balón que paseó por el área y Dani Gómez se estiró para 'robar' la victoria a los vitorianos. Entre medias, el Girona se llevó los tres puntos de Mendizorroza por un error de Diarra en el despeje.

28 puntos llevaría el Alavés si no hubiese encajado tantos en la recta final contra el Leganés, Valencia y Girona.

Estos tres fallos han costado cinco puntos que estaban prácticamente asegurados a las órdenes de Coudet. Un botín que auparía al conjunto albiazul hasta la decimoquinta posición con 28 puntos. Y lo que es aún más doloroso, evitaría que rivales directos como el Valencia y Leganés sumasen un punto cada uno. Un capítulo en el que también habría que incluir los penaltis cometidos en los dos últimos encuentros por Abqar y Diarra, la pareja de centrales. Ambos pecaron de imprudentes al disputar un balón aéreo y golpear con el brazo a un rival en el aérea, una jugada clásica en tiempos del VAR. Dos acciones que se transformaron en goles.

Encaja con facilidad

Pero más allá de los errores puntuales, lo cierto es que el equipo no logra transmitir esa confianza a la hora de amarrar el premio trabajado. «Lo difícil de explicar es que con un tiro a puerta empatamos a tres», se lamentó Coudet. Porque la sensación es que los rivales, pese a su baja producción por la presión y el orden del Alavés, le castigan con facilidad. El primer disparo a puerta del Leganés -al margen de los dos penaltis- fue el del empate a tres. Pero además también consiguió en el minuto 80 meter un gol, aunque fue anulado por fuera de juego. El Celta superó una vez a Owono en sus dos ocasiones.

El trabajo de contención -como el desplegado ante el Barça- no consigue asentarse. Es la base para construir victorias. Sin embargo, los albiazules no terminan de elevar esa muralla en su portería. Ni siquiera en las ocasiones en las que opta por acumular más hombres en la defensa obtiene el resultado esperado. Lo hizo Coudet en los minutos finales ante el Leganés o Valencia, pero también Luis García ante el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, entre otros. Y en todos ellos la fórmula salió mal, como si el equipo se desorientase atrás.

El entrenador argentino se lamentó por el tanto recibido en la recta final ante el Leganés. «Cualquier error en las áreas nos penaliza. Ya teníamos los tres puntos», señaló. Coudet

No es cuestión de números, sino de lograr que las piezas encajen sin fisuras. Que el Alavés sea el tercer equipo más goleado (tras Valladolid con 52 y Las Palmas con 41) es bastante manifiesto, a la vez que preocupante. Pero más aún la manera en la que se han encajado. Porque el equipo no logra dejar una portería a cero desde hace doce jornadas. Hay que retroceder hasta el 1 de noviembre (1-0 frente al Mallorca en Mendizorroza) para encontrar la última de las tres imbatibilidades del curso.

12 goles en contra con Coudet

Desde entonces, los babazorros han encajado 19 tantos, de los cuales doce han sido a las órdenes de Coudet. Unos números que conducen a una conclusión: el Alavés encaja un tanto cada 56 minutos. Arranca los partidos con la obligación de anotar dos tantos para ganar o sumar algún punto. Un escenario que complica aún más la consecución de victorias para comenzar la indispensable escalada en la clasificación. Por poner estas cifras en perspectiva. En todo el curso pasado los albiazules encajaron 46 tantos, solo ocho más de los que lleva hasta la fecha.

Las áreas determinan el rumbo de los equipos, más aún en el caso del Alavés. Porque los albiazules no brillan precisamente por su alta producción ofensiva. El equipo destaca por ese «protagonismo» y juego, pero sigue sin terminar de derribar las defensas rivales. Una situación que Coudet trató de desbloquear ante el Leganés al introducir al descanso a Toni Martínez para dibujar una doble punta con Kike García. Y la fórmula le funcionó, ya que sumaron siete disparos entre palos, además de otras seis ocasiones desviadas.