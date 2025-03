El Alavés se enfrenta en Las Palmas a su gran asignatura pendiente

El Deportivo Alavés terminó con su victoria (1-0) ante el Villarreal con tres rachas negativas. Los albiazules cortaron sus seis jornadas consecutivas sin ganar, ... sus cuatro meses sin triunfos en Mendizorroza y con 14 partidos seguidos sin dejar su portería a cero. El «clic» que ansiaban Eduardo Coudet y sus jugadores llegó bajo el diluvio en el Paseo de Cervantes, aunque todavía tienen una asignatura pendiente: ganar más puntos frente a sus rivales directos.

Los albiazules apenas han sumado seis en sus siete enfrentamientos ante los seis equipos que están inmersos en la pelea por la permanencia. Son los que menos de todos los que compiten por seguir en Primera División en una batalla cada vez más comprimidad. Entre Las Palmas (penúltimo) y Espanyol (decimoquinto, con un partido menos) apenas hay cuatro unidades de diferencia a 11 jornadas del final del campeonato. Continuar un curso más en la élite se está poniendo carísimo y el Alavés, antepenúltimo a un punto de la permanencia, necesitar empezar a sumar más frente a sus iguales.

Así está la clasificación de Primera División

La visita a Las Palmas de este viernes (21.00 horas) se antoja vital en esta carrera. Los amarillos han caído al penúltimo puesto, dos puntos por detrás del Alavés, después de encadenar nueve jornadas sin ganar. Están en una situación delicada antes de la visita de unos babazorros que ya les ganaron en la primera vuelta en Mendizorroza (2-0). De hecho, es el único de sus rivales directos al que han doblegado esta temporada.

Ante el resto, los resultados no han sido positivos. Con el Espanyol perdieron los dos partidos (3-2 en Barcelona y 0-1 en Vitoria) y con el Legnaés los empataron (1-1 como locales y 3-3 como visitantes). Precisamente la igualada en Butarque y el traspié frente a los catalanes en Mendizorroza dejó en una situación compleja a Coudet, que fue ratificado después de confesara que entendería «cualquier decisión que pueda llegar a tomar el club».

Los duelos del Alavés ante sus rivales directos por el descenso 1 Alavés 2-0 Las Palmas 2 Espanyol 3-2 Alavés 3 Alavés 2-3 Valladolid 4 Alavés 1-1 Leganés 5 Valencia 2-2 Alavés 6 Leganés 3-3 Alavés 7 Alavés 0-1 Espanyol 8 Las Palmas-Alavés (viernes 21.00 horas) 9 Alavés-Valencia (jornada 36) 10 Valladolid-Alavés (jornada 37)

Los «errores individuales y la falta de concentración» de los últimos minutos han sido una losa para el Alavés en estas «finales». La victoria ante el Leganés (gol de Munir en el 88) y el punto frente al Espanyol (diana de Calero en el 86) se escapó en un epílogo que también fue letal en Valencia (2-2). El tanto de Dani Gómez en el 98 fue un castigo excesivo para un bloque cuyo mayor golpe ante un rival directo lo sufrió frente al Valladolid. El colista, prácticamente desahuciado a estas alturas, logró sus únicos puntos fuera ganando (2-3) en Mendizorroza en un encuentro marcado por la disparidad de criterios del VAR.

Puntos conseguidos frente a los rivales por el descenso 1 Valladolid: 11 puntos 2 Espanyol: 11 puntos 3 Las Palmas: 10 puntos 4 Valencia: 10 puntos 5 Leganés: 9 puntos 6 Alavés: 6 puntos

Un mazazo para el entonces equipo entrenado por Luis García que no ha logrado corregir hasta la fecha. Los vitorianos apenas han conseguido un triunfo de siete ante sus iguales. En la clasificación particular ante sus oponentes directos son 'colistas' con seis puntos de 21 posibles. Espanyol y Valladolid (11 unidades), Las Palmas y Valencia (10) y Leganés (9) les superan. Además, tienen perdido el 'golaverage' con los periquitos y empatado con los pepineros. En este contexto, el duelo en el estadio de Gran Canaria de este viernes será clave. Luego recibirán al Valencia en la antepenúltima jornada y visitarán al Valladolid en la penúltima. No pueden fallar más.