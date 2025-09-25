El Alavés encuentra un punto de optimismo: «La respuesta ha sido espectacular»

El escenario era complejo para el Deportivo Alavés. La derrota (1-2) frente al Sevilla en Mendizorroza había puesto en cuarentena el entusiamo de ... un equipo que afrontaba dos duras salidas en cuatro días. La primera en el Coliseum, un campo de minas para los albiazules, tradicionalmente golpeados por el Getafe cada vez que pisan el sur de Madrid. Además, Eduardo Coudet apostó por introducir ocho cambios para refrescar al equipo, dejando en el banquillo a intocables como Blanco, Carlos Vicente, Tenaglia, Aleñá y Guridi y dando entrada a futbolistas con pocos kilómetros este curso como Abde, Calebe, Pacheco, Guevara o Yusi.

Un plan arriesgado que le funcionó al Chacho. «Era un día de oportunidades para muchos chicos que no habían tenido minutos en este inicio de temporada. Esto demuestra la confianza del míster en la plantilla. La respuesta ha sido espectacular», confesó Toni Martínez resumiendo el sentir del vestuario tras un empate (1-1) que se quedó corto. Los vitorianos cambiaron su dibujo y sus piezas, compitiendo con un esquema con dos puntas (Mariano y Toni Martínez) más simétrico, sobre todo en la banda izquierda que ocuparon Yusi y Abde. Una composición con la que superaron a un Getafe que apenas creó peligro más allá del desafortunado gol de Arambarri, precedido de un rebote de Borja Mayoral que dejó franco el balón al uruguayo para marcar.

Los babazorros dominaron la posesión (54%), las ocasiones (cuatro remates a puerta por uno) y minimizaron a los azulones al máximo. Sivera no tuvo que hacer ni una parada. Sin embargo, estuvieron cerca de quedarse sin premio tras un inicio de segunda parte desacertado, aunque reaccionaron a tiempo. «Hemos hecho méritos para llevarnos algo más», afirmó Ander Guevara, autor del gol del empate. «Jugar en este campo cómo hemos hecho es muy complicado. Sabíamos el tipo de partido que teníamos que hacer y desde el inicio lo hemos sabido interpretar muy bien. Ha sido una pena que no hayamos conseguido ponernos por delante», añadió el capitán, líder en la sala de máquinas de un Alavés que mordió y fue, sin reservas, al cuerpo a cuerpo físico y futbolístico con el Getafe.

El sentir de la caseta refleja un punto de positivismo. Están satisfechos con la competitividad y el juego mostrando en un campo difícil y con rotaciones en su bloque. Sin embargo, la falta de puntería les privó de lograr un botín mayor. «Por cómo se dio el partido, por lo que hemos propuesto y las situaciones que tuvimos, sentimos que podíamos haber ganado. Hicimos muchos cambios y estaba seguro de que los jugadores que fueron titulares iban a responder. Me marcho contento porque, aparte de hablar sobre una idea, la supimos ejecutar», reflexionó Coudet, que puso en valor las ganas de seguir creciendo de su plantilla: «La ambición de ganar supera el miedo a perder».

Próximo objetivo: Mallorca

En la misma línea habló Carles Aleñá. «Se ha visto a un equipo que ha plantado cara. Han entrado otros ochos jugadores y lo han hecho de una manera espectacular. Es un buen punto para afrontar el partido del sábado en Mallorca», destacó el centrocampista catalán. Superada la prueba de Getafe, el cuerpo técnico y los jugadores ya sólo piensan en Son Moix (sábado, 18.30 horas). Un encuentro que llegará en apenas 48 horas y en el que algunos de los 'pesos pesados' albiazules volverán al once tras descansar en Getafe. Todos están 'enchufados' después de sobrevivir en la arena del Coliseum. «El punto va a ser superválido para hacerlo bueno el sábado», avisó Toni Martínez. El Mallorca les espera.