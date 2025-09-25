El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guevara celebra con rabia el gol del empate ante el Getafe. FACTORÍA9
Getafe 1-1 Alavés

El Alavés encuentra un punto de optimismo: «La respuesta ha sido espectacular»

El vestuario se muestra satisfecho con la competitividad, las rotaciones y el plan de juego desplegado en un partido en el que sólo la falta de puntería les privó del triunfo

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:19

El escenario era complejo para el Deportivo Alavés. La derrota (1-2) frente al Sevilla en Mendizorroza había puesto en cuarentena el entusiamo de ... un equipo que afrontaba dos duras salidas en cuatro días. La primera en el Coliseum, un campo de minas para los albiazules, tradicionalmente golpeados por el Getafe cada vez que pisan el sur de Madrid. Además, Eduardo Coudet apostó por introducir ocho cambios para refrescar al equipo, dejando en el banquillo a intocables como Blanco, Carlos Vicente, Tenaglia, Aleñá y Guridi y dando entrada a futbolistas con pocos kilómetros este curso como Abde, Calebe, Pacheco, Guevara o Yusi.

