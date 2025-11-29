El Alavés descorcha el reformado Camp Nou con el gol más tempranero de un equipo visitante

Jon Ander Goitia Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

El Alavés ha firmado un inicio de partido soñado. El guion que todos los entrenadores tienen en su cabeza, pero que luego hace falta ejecutarlo. Los albiazules lo han hecho. Y en el escenario más complejo, en un renovado Camp Nou con un Barcelona en modo apisonadora. No se había cumplido el primer minuto de partido y los vitorianos han abierto el marcador con un tanto de Pablo Ibáñez. Un aliento de esperanza y un gol que pasa a la historia del estadio azulgrana. Apenas se habían jugado 43 segundos, lo que le convierte en el gol más tempranero anotado por un equipo visitante en el feudo culé.

Un inicio que recuerda al firmado por los babazorros hace dos años. En aquella ocasión, Samu Omorodion vio puerta cuando tan solo se habían cumplido veinte segundos del partido. Un tanto aún más tempranero. Sin embargo, aquel partido se disputó en Montjuic, por lo que no entró en los registros del archivo blaugrana en el Camp Nou. De manera que Pablo Ibáñez, que cumple este sábado su partido número 100 en Primera, supera la marca de Dorlan Pabón. El bético marcó a los 62 segundos en la temporada 2012/13.

Tras el saque inicial, Sivera ha enviado un balón en largo buscando una prolongación. Sin embargo, el premio que ha conseguido no ha sido menor. La defensa azulgrana ha enviado el balón a córner, una oportunidad para tratar de 'morder' al rival. Coudet ha enviado a todas sus tropas a cargar el área. Una estrategia que ha dado sus frutos. A la altura del segundo palo, Parada ha prolongado el balón al corazón del área pequeña, donde Pablo Ibáñez, libre de marca, ha empujado el esférico hasta el fondo de las mallas.

«Tenemos que hacer goles para tener chances de ganar», dijo Coudet en la previa del partido. Y sus hombres lo han cumplido a la perfección. El gol se había convertido en el gran déficit de los vitorianos. El Alavés llevaba 230 minutos sin ver puerta. Una carencia que le ha lastrado en sus últimos dos encuentros que ha perdido por la mínima: 1-0 contra el Girona y 0-1 contra el Celta.