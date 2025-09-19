El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Alavés, el cuarto equipo de Primera con el límite salarial más bajo

Los vitorianos cuentan con 40,9 millones de euros, lo que supone una caída de seis millones respecto a febrero

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:31

La Liga ha publicado este viernes la revisión del límite de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los veinte equipos de Primera. Ese límite salarial ... que determina la hoja de ruta de los clubes a la hora de acudir al mercado para reforzarse con nuevos jugadores, así como acometer la renovación de otros integrantes de la plantilla. En resumidas cuentas, el fondo que tiene la hucha para ajustarse al rígido margen económico de la competición. En el caso del Alavés, ese techo se sitúa en 40,999 millones de euros. Se trata del cuarto importe más bajo de la liga, tras el Elche (40,480), Levante (35,537) y el Sevilla (22,139).

