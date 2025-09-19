El Alavés, el cuarto equipo de Primera con el límite salarial más bajo

La Liga ha publicado este viernes la revisión del límite de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los veinte equipos de Primera. Ese límite salarial ... que determina la hoja de ruta de los clubes a la hora de acudir al mercado para reforzarse con nuevos jugadores, así como acometer la renovación de otros integrantes de la plantilla. En resumidas cuentas, el fondo que tiene la hucha para ajustarse al rígido margen económico de la competición. En el caso del Alavés, ese techo se sitúa en 40,999 millones de euros. Se trata del cuarto importe más bajo de la liga, tras el Elche (40,480), Levante (35,537) y el Sevilla (22,139).

La cifra representa un descenso de algo más de seis millones de euros respecto a la última revisión de febrero, en el que el límite salarial albiazul se situó en 46,139 millones. Aunque, si se compara la tabla con el mismo periodo del año pasado se dibuja una ligera subida de un millón y medio (38,628). No obstante, es cada club el encargado, en base a sus cuentas, de proponer su 'techo' de gastos a la patronal, responsable última de su aprobación. Por lo que, tras revisar los datos, acepta o reajusta los valores.

🚨 Límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes de #LALIGAEASPORTS y #LALIGAHYPERMOTION tras el mercado de fichajes de verano.https://t.co/PDvnD8yp8P pic.twitter.com/ht0rQpVYDp — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 19, 2025

Desde la entidad vitoriana han remarcado la buena salud económica que goza el club. «Para que lleguen 2-3 jugadores no necesario salir otros», apuntó en pleno mercado de fichajes el director deportivo albiazul, Sergio Fernández, respecto al 'fair play financiero'. De hecho, en las oficinas del Paseo de Cervantes han cerrado un ajetreado verano con la incorporación de diez jugadores. Uno de ellos fue el de Lucas Boyé (6 millones), el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, esta ventana estival ha dejado un saldo positivo en cuanto a ingresos, con unos 23,5 millones en ventas. La gran mayoría tiene que ver con el traspaso de Panichelli (16,5 millones, aunque el Alavés contaba con un porcentaje de sus derechos) al Estrasburgo.

El Alavés ha vivido alejado de los problemas de inscripción de jugadores que ha azotado a varios equipos de LaLiga. El Levante, rival en la primera jornada, sólo tenía cuatro jugadores en plantilla a menos de 72 horas del partido, aunque finalmente logró cuadrar las cuentas. El Getafe tuvo que traspasar a Uche al Crystal Palace por un importe cercano a los 20 millones de euros para poder dar de alta a algunos de los fichajes, entre ellos el exalbiazul Abqar. Una tesitura de la que no es ajeno el Sevilla, próximo rival del Alavés.