Coudet: «Me voy a juntar con el club la semana que viene»

Jon Aroca Jueves, 22 de mayo 2025, 18:00

Más que el partido de este sábado ante Osasuna, la gran clave que centra el presente del Deportivo Alavés es quién será el inquilino del banquillo la próxima temporada. El artífice de la permanencia, el Chacho Coudet, ha hablado este jueves en la previa del último choque de la temporada sobre su futuro. Ahí, aunque ha querido ser especialmente cauto, ha dejado abierta la puerta a su continuidad. «No he hablado con nadie. Me voy a juntar con el club la semana que viene y eso estaba hablado hace tiempo. No podíamos gastar energía en desviarnos», ha explicado.

Pero también ha mostrado su satisfacción. «Estamos muy bien de las dos partes», ha recalcado. «Yo ya he pasado el plan de vacaciones, de pretemporada… pero nos vamos juntar la semana que viene», ha explicado, como muestra de que él sigue trabajando en su día a día haya o no renovación. «No hay misterio, no hemos hablado de lo que vendrá», ha recalcado.

Aunque también cree que su buen vínculo con la plantilla en el tramo final ha sido positivo. «Es muy importante saber que nos hemos manejado bien, que ellos han respondido y que hemos tenido un gran respeto. He intentado hacer lo que me gustaría que hiciera un entrenador cuando era jugador: ser frontal, no mentir, ser claro… Hemos sido valientes en los momentos más difíciles», ha destacado.

A partir de ahí, el técnico sí que ha hablado del partido ante Osasuna. En ese sentido, ha explicado que no planea revolucionar el once por el hecho de que la permanencia esté asegurada. «Vamos a empezar con los que mejor están. No hay ningún cambio en mi cabeza, sigo pensando de la misma manera. Pondré a los que mejor están», ha expuesto.

Sí que le ha tocado combinar exigencia con cierta relajación. «Ha sido una semana más tranquila. He dormido más relajado. El hecho de haber cumplido con le objetivo principal nos ha generado esa paz interior a todos. Pero todavía queda un partido, así que ha sido una semana en la que hemos seguido entrenando de la misma manera», ha explicado.

Quiere que la despedida esta temporada al equipo sea buena también en el plano de los resultados. «Vamos a tratar de hacerlo con la misma intensidad y seriedad. Estamos más sueltos y liberados, eso es cierto. Mi intención es que el equipo vuelva a mostrar las cosas que ha hecho bien», ha sentenciado.