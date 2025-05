Coudet: «Los jugadores se lo han dejado todo, es lo que queremos cada partido»

Jon Aroca Sábado, 3 de mayo 2025, 16:59 Comenta Compartir

El Chacho Coudet se ha mostrado satisfecho con el empate del Deportivo Alavés ante el Atlético de Madrid. Aunque el premio ha podido ser mayor. «Desde el banquillo la de Kike la hemos visto dentro. Desde lejos parecía que entraba», ha confesado el técnico, que en cualquier caso ha destacado el desgaste de sus jugadores para dejar otra portería a cero y sumar un punto importante en la pugna por la permanencia. «Los jugadores se lo han dejado todo. Es lo que queremos hacer cada partido. Que cada uno al que le toque jugar salga vacío, sin deber nada a nadie», ha celebrado.

El punto es bueno también por la magnitud del rival. «Hemos hecho un muy buen partido, pero teníamos delante un rival de muchísima jerarquía. Es seguir sumando ante rivales que a veces necesitan una para ganar el partido», ha destacado. «Hemos preparado el partido para ganarlo, pero ha sido muy trabado y disputado. Los dos hemos tenido situaciones. Hemos hecho un partido muy físico desde el principio ante un rival que con los cambios puede sostener o elevar el ritmo», ha analizado el argentino.

De nuevo ha optado por introducir apenas tres relevos. Una situación motivada tanto por el contexto de partido como por el nivel de sus jugadores. «En estos partidos que al final se vuelven tan dinámicos no sabes si el que entra puede hacerlo en ese ritmo. Desde el primer minuto hasta el último se lo han dejado todo», ha explicado. La sustitución de Guevara ha sido, sobre todo, por su amarilla. La de Aleñá al final por Conechny, «para darle descanso y no romper la estructura» del equipo. Se dejó dos permutas en el tintero. «Por momentos se me cruzaba por la cabeza hacer descansar a Kike, pero estaba haciendo un partidazo. Su desgaste es para quitarse el sombrero», ha recalcado.

Una de las claves ha sido el alto nivel defensivo del equipo, que ha permitido al Alavés lograr su segunda partido sin encajar seguido. «Tener la portería a cero es importante para nosotros», ha recalcado. Sobre todo, porque eso permite consolidar un cambio de tendencia que ha penalizado al equipo durante el curso. «Es importante. Hemos pagado errores graves muy caro. Somos de los equipos a los que menos generan pero que en esa poca generación más han encajado. Eso se mejora mejorando la concentración, la atención… un montón de cosas que trabajamos», ha analizado.

Crítico con el VAR

El resultado permite al Alavés seguir fuera del descenso pase lo que pase y también reafirma, a juicio de Coudet, la creciente compenetración de su equipo. «Nos vamos conociendo cada vez más. Están todos para competir. Eso quiere decir que estamos preparando al grupo de buena forma. Tengo confianza en que a que le toque jugar va a estar a la altura. Sabemos que no podemos cometer errores que ya cometimos y que nos han costado muy caro. Hay que sostener un montón de cosas buenas que hacemos», ha expuesto.

Por último, se ha referido a la jugada polémica de la expulsión de Julián Álvarez anulada tras la intervención del VAR. Aunque cree que el videoarbitraje ha podido acertar, también se ha mostrado crítico. «No la he visto todavía. Me han dicho que no había sido tan grave. El línea me ha dicho que estaban seguros que no era. También es una realidad que las jugadas que llaman para volver a ver no nos han caído de cara nunca. Obviamente hubiese querido que fuese expulsión y quedarnos con uno más, pero la jugada no la he visto», ha sentenciado.