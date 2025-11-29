Coudet: «Le hemos jugado de tú a tú al Barcelona con nuestras armas»

Eduardo Coudet entró este sábado en la sala de prensa aún con la clara ocasión de Guridi dándole vueltas en la cabeza. El guipuzcoano tuvo ... en sus botas la oportunidad de devolver la igualada al marcador en los minutos finales. El árbitro señaló fuera de juego, pero la repetición mostró que estaba en línea. «Llegas al vestuario, ves que Jon estaba habilitado... y se te revuelve un poquito más la herida». Una acción que pudo cambiar el desenlace. «Son partidos complejos en los que tiene que salir todo bien para llevarte algo». Y este sábado los vitorianos no consiguieron sumar un preciado botín.

El entrenador argentino lamentó de nuevo la falta de gol del equipo albiazul. El apartado que lastró de nuevo el plan ejecutado a la perfección por sus hombres para tratar de sumar en un estadio reformado, pero que mantiene esa coraza de siempre. «Con nuestras armas, hemos intentado jugarle al Barcelona un partido de igual a igual. Es la única forma de ganarles; si no, vienes y pierdes igual». Y todo se cumplió, menos el resultado. «Nos vamos con la sensación de haber hecho un gran juego, pero de que se nos van los puntos».

El Chacho apostó por robarle el protagonismo al conjunto culé. «En la primera mitad hemos tomado riesgo para poder manejar el balón». El plan dio sus frutos y los albiazules consiguieron acercarse con peligro hacia la meta de Joan García. «El primer tiempo fue más entrentenido con situaciones en ambos lados». Aunque aventurarse en ese camino también tenía sus riesgos. Es parte del juego. «Si no tomas riesgo en las salidas te hundes y no puedes salir nunca. Y así hemos generado ocasiones de gol. Si no sacamos al barcelona de su hábitat natural no íbamos a estar en el partido. ¿Cuántos equipos se hunden aquí?», explicó, en relación a esos espacios a la espalda que explotó el equipo de Flick para darle la vuelta al tanto inicial de Ibáñez.

Coudet en esta ocasión bajó las revoluciones en la presión. La buena salida del Barcelona obligaba a estudiar cada movimiento en el tablero y no desgastar a Lucas Boyé, único punta. «Con Joan García tienen un jugador más y si saltas tiene que ser en bloque, no solo Lucas Boyé. Ellos rompen muy bien la presión si subes la línea descoordinado». El ariete era la referencia, pero el Chacho apostó por construir el juego por las alas. «Por eso hemos puesto dos jugadores abiertos que tienen duelos individuales».

Confianza en el gol

El guion cambió tras el paso por los vestuarios. Los albiazules consiguieron contener a un Barcelona que buscó la forma de desenredar la malla defensiva albiazul. «Las dos ocasiones que tuvieron hasta bien transcurrido un tiempo habían sido a balón parado». Una solidez defensiva que mantuviese abierto el partido teniendo en cuenta que la diferencia era de sólo un tanto. «Con ellos por delante que sabíamos que tendríamos que ser un equipo en bloque corto y aprovechar nuestras ocasiones».

El equipo no se arrugó y fue a por el empate. «Las tuvimos ahí, muy claras. Para poder ganar aquí tienes que ser muy certero». Y el equipo no consiguió volver a ver puerta. «Joan García ha hecho un gran trabajo. Es muy difícil generar tantas ocasiones y tan claras en este campo. Hasta el minuto 92 estuvimos ahí», se lamentó. Porque luego llegó la puntilla en botas de Olmo. El equipo volvió a aquejar esa falta de pegada en los metros finales. «Tenemos que sostener la forma, en algún momento se nos va a abrir la portería».