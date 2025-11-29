El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Barcelona 3-1 Alavés

Coudet: «Le hemos jugado de tú a tú al Barcelona con nuestras armas»

El entrenador albiazul elogia el trabajo de sus jugadores para mantener vivo el partido hasta los minutos finales, pero se lamenta por no conseguir puntuar

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Eduardo Coudet entró este sábado en la sala de prensa aún con la clara ocasión de Guridi dándole vueltas en la cabeza. El guipuzcoano tuvo ... en sus botas la oportunidad de devolver la igualada al marcador en los minutos finales. El árbitro señaló fuera de juego, pero la repetición mostró que estaba en línea. «Llegas al vestuario, ves que Jon estaba habilitado... y se te revuelve un poquito más la herida». Una acción que pudo cambiar el desenlace. «Son partidos complejos en los que tiene que salir todo bien para llevarte algo». Y este sábado los vitorianos no consiguieron sumar un preciado botín.

