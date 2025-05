Coudet: «Lo más importante del final es tener dos jornadas en casa»

Jon Aroca Martes, 13 de mayo 2025, 14:24 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

El Chacho Coudet tiene clara la fórmula de la permanencia. Aunque asume que las cuentas son múltiples, se apoya en la labor de Mendizorroza para allanar el camino hacia la salvación del Deportivo Alavés. «Lo más importante del final de temporada es tener dos jornadas en casa», ha destacado el técnico en la previa del partido de este miércoles contra el Valencia (19.00 horas). Un encuentro de dificultad dada la buena racha del rival.

Un adversario «con jugadores muy técnicos» y al que ve liberado tras haberse escapado de la zona de descenso. Ahora, en cambio, su pugna es por Europa, zona que tiene a solo dos puntos. «Se los ve más sueltos. Viene jugando muy bien. Se ha visto la mano del entrenador (Corberán). Tiene una intención muy marcada de juego que han asimilado bien», ha analizado el técnico.

Por eso pide a sus jugadores estar a la altura del escenario y, sobre todo, corregir errores respecto a su actuación en San Mamés. «El último partido ha sido uno de los más flojos en cuanto a generación. Sé que si generas vas a hacer gol porque defensivamente concedemos poco. Me enfoco bastante en sostener la generación de situaciones», ha analizado. El técnico también asume la necesidad de «curar» pronto esas heridas.

En el plano físico, ha avalado la presencia ante el Valencia de Kike García y Nahuel Tenaglia. Ambos llegaron al pasado domingo con molestias, tanto que el primero no pudo jugar por una sobrecarga en la zona del aductor. «Están bien», aunque pendientes del entrenamiento de este martes, última prueba. «El descanso del otro día les da la posibilidad de estar bien. Esperemos que continúe así», ha destacado. Aunque, con otro partido clave el domingo, Coudet también ve necesario ser inteligente en la gestión de esfuerzos.

Otro factor importante será ser conscientes de que la permanencia no solo se juega en su campo. Las Palmas juega este martes y el Leganés lo hará a la misma hora que los albiazules, por lo que el técnico reconoce que estará pendiente del choque de los pepineros. «Dependemos de nosotros. Pero lo único que nos hace depender de nosotros son los nueve puntos. Aunque la cabeza no para. Eso viene jugando desde hace un par de partidos, hay que ser más frío a la hora de hacer cosas. En esa toma de riesgos tengo el average en la cabeza. Pero no sabemos cuántos puntos vamos a necesitar», ha sentenciado.

