Deportivo Alavés

Coudet completa su baraja con la vuelta de Pacheco y Boyé

El delantero se perdió el partido en Girona por sanción y el defensa, que se unió a la expedición, no disputó minutos por precaución tras su lesión

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:45

Los parones se han convertido en un gran aliado para el Alavés. En lo deportivo, porque esta última ventana ha permitido hacer borrón y cuenta ... nueva tras la derrota (1-0) en Girona. «El aprendizaje es que en la Liga no puedes entrar dormido, ni regalar minutos», señaló Eduardo Coudet en Montilivi. El entrenador albiazul ha aprovechado este alto en la competición para ajustar las piezas. Y tras un fin de semana de descanso, el equipo retomó ayer los entrenamientos en Ibaia con el foco puesto en el partido del sábado (14.00 horas) frente al Celta en Mendizorroza. Una sesión en la que el Chacho tuvo a su baraja al completo.

