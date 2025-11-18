Coudet completa su baraja con la vuelta de Pacheco y Boyé

Los parones se han convertido en un gran aliado para el Alavés. En lo deportivo, porque esta última ventana ha permitido hacer borrón y cuenta ... nueva tras la derrota (1-0) en Girona. «El aprendizaje es que en la Liga no puedes entrar dormido, ni regalar minutos», señaló Eduardo Coudet en Montilivi. El entrenador albiazul ha aprovechado este alto en la competición para ajustar las piezas. Y tras un fin de semana de descanso, el equipo retomó ayer los entrenamientos en Ibaia con el foco puesto en el partido del sábado (14.00 horas) frente al Celta en Mendizorroza. Una sesión en la que el Chacho tuvo a su baraja al completo.

Porque este paréntesis también ha permitido recuperar efectivos. En esta ocasión dos valiosas cartas como son Lucas Boyé y Jon Pacheco. Si en la anterior ventana FIFA, previa al duelo ante el Valencia, el técnico argentino sumó a la causa a los lesionados Calebe, Mariano y Diarra, ahora el guion se repite con Pacheco.El central trabaja a pleno rendimiento tras recuperarse de la rotura en el ligamento del hombro izquierdo que sufrió en Vallecas y que le mantuvo dos jornadas (también Espanyol) alejado de los terrenos de juego.

Su caso, de hecho, fue «sorprendente», como reconoció el propio Coudet. El zaguero se incorporó a la lista del partido contra el Girona. «Si está en la convocatoria, está disponible. Ahora, vamos a analizar –sobre si estaba listo para jugar– porque se ha perdido algunos entrenamientos». Finalmente se optó por la cautela para evitar una recaída. No obstante, el entrenador argentino es consciente de la importancia de Pacheco en el once, dado que se trata de su único central puro tras la sanción de la FIFA a Garcés y de que Maras no entra en sus planes.

En la delantera cuenta con más piezas, pero los últimos encuentros han dejado de manifiesto el peso de Boyé. «Es un jugador importante y lo viene demostrando», reconoció Coudet. No sólo es el encargado de encabezar la presión –ante el Espanyol su insistencia tuvo premio–, sino que también se ha convertido en un faro para alumbrar el juego. El equipo aquejó su ausencia en Girona. Pese a estar 'fuera de combate' por la expulsión que vio ante elEspanyol, el ariete argentino se sumó a la expedición albiazul.

El Alavés, además, ya no tienen vértigo a los parones. En las últimas dos temporadas los altos en la competición parecían enfriar el motor del equipo. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado. Después de la ventana de septiembre ganó (0-1) en San Mamés y tras la de octubre empató (0-0) en casa con el Valencia. El sábado retomarán la competición tras 14 días de paréntesis en busca del triunfo.