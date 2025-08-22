El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Alavés cierra el fichaje de Lucas Boyé hasta 2029

El delantero argentino, de 29 años y procedente del Granada, refuerza la delantera albiazul

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:56

Ya es oficial. Lucas Boyé es nuevo jugador del Deportivo Alavés hasta 2029. El futbolista argentino (San Gregorio, 1996) reforzará la delantera albiazul. El club ... vitoriano y el Granada han llegado en las últimas horas a un acuerdo tras una semana de negociaciones en la que ambas partes estaban destinadas a entenderse. El Alavés buscaba incorporar un ariete de referencia tras las salidas de Kike García, Panichelli y Villalibre, y porque el Granada necesitaba ingresar dinero para poder inscribir a jugadores, con sólo 15 futbolistas en la plantilla.

