El Alavés cierra el fichaje de Lucas Boyé hasta 2029

Ya es oficial. Lucas Boyé es nuevo jugador del Deportivo Alavés hasta 2029. El futbolista argentino (San Gregorio, 1996) reforzará la delantera albiazul. El club ... vitoriano y el Granada han llegado en las últimas horas a un acuerdo tras una semana de negociaciones en la que ambas partes estaban destinadas a entenderse. El Alavés buscaba incorporar un ariete de referencia tras las salidas de Kike García, Panichelli y Villalibre, y porque el Granada necesitaba ingresar dinero para poder inscribir a jugadores, con sólo 15 futbolistas en la plantilla.

La dirección deportiva albiazul hace una fuerte apuesta por el atacante argentino de 29 años. La cifra final se acerca a los 6 millones de euros por todo su pase, del que el Elche conservaba todavía el 30%. Boyé, que se convierte en el fichaje más caro de la centenaria historia del Alavés al superar los 4 millones pagados en su día por Antonio Blanco y John Guidetti, compartirá delantera albiazul con Toni Martínez y Mariano Díaz. Los tres serán los puntas de Eduardo Coudet este curso.

Boyé es la octava incorporación de los vitorianos tras Pablo Ibáñez, Jonny Otto, Raúl Fernández, Yusi Enríquez, Calebe Gonçalves, Carles Aleñá y Mariano Díaz. Sin embargo, el argentino no estará disponible de forma inmediata para el Chacho, ya que sufrió a principios de agosto un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda del que estará recuperado después del parón de selecciones. Se perderá los encuentros ante el Betis en La Cartuja (este viernes, 21.30 horas) y es probable que también el del Atlético en Mendizorroza (sábado 30 de agosto, 17.00 horas).

El Alavés buscaba un atacante que completara su delantera después de un verano agitado en en el que Joaquín Panichelli, Kike García y Asier Villalibre hicieron las maletas. Quería firmar un '9' de perfil rematador, capaz de fijar a los centrales, aguantar el balón, desahogar al equipo y hacerse fuerte en el área y por alto como el curso pasado hacía el veterano delantero conquense. Unas cualidades que no son las principales de Mariano y de Toni Martínez, más móviles, pero sí de un Boyé que cumple con ese rol, aunque también sabe asociarse cuando sale de la zona de castigo.

El argentino, al que el club intentó fichar en el pasado y al que ha seguido de cerca durante todo el verano, cuenta con una dilatada experiencia en Primera en clubes como el Elche, el Celta y el Granada, con los que marcó 27 goles en 137 partidos en la máxima categoría. La última campaña, con los nazaríes en Segunda, anotó 10 tantos en 33 encuentros, y repartió cinco asistencias en un club en el que era su capitán. Boyé tenía contrato hasta 2027 con un Granada que hace dos veranos pagó 6 millones de euros al Elche por el punta. Sin embargo, en Los Cármenes necesitaban cuadrar el límite salarial y los vitorianos han encontrado al '9' que tanto deseaba la dirección deportiva y el cuerpo técnico para completar su ataque.

«He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características», confesó Coudet, que bedijo su fichaje este jueves. La llegada del argentino al Paseo de Cervantes apuntala el ataque de un Alavés que ultima la cesión de Jon Pacheco (Real Sociedad) para reforzar la posición de central, escasa de efectivos tras la marcha de Santiago Mouriño al Villarreal y las salidas de Abqar y Sedlar tras finalizar sus contratos. Además, trabaja en la opción de Juan Cruz (Leganés) para afianzar la banda izquierda en este final de mercado.

El acuerdo se ha cerrado al mediodía de este viernes en una especie de carrera a contrarreloj. El Granada disputa hoy en Ipurua (19.30 horas) la segunda jornada de la Segunda División. Y el conjunto nazarí no quería volver a enfrentarse a las dificultades de la primera jornada, en la que sólo contó con 14 futbolistas (2 porteros) de la primera plantilla. Necesitaba ingresar dinero para poder inscribir a los fichajes y a futbolistas que estaban en una especie de 'lista de espera' a falta del permiso de la Liga. De ahí que este viernes haya sido la fecha clave para desbloquear la operación.