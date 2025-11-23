El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La defensa del Celta vigiló bien a Boyé, al que le costó generar peligro en sus acciones habituales. Rafa Gutiérrez
Alavés 0-1 Celta

Un Alavés ahogado en su impotencia

Atasco ·

El Alavés firma su cuarto partido sin marcar de los cinco últimos tras un duelo en el que la falta de fluidez arruinó su planteamiento

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Al Deportivo Alavés le siguen doliendo las ocasiones. Más bien, la falta de ellas. Otro partido con una producción extremadamente pobre acabó con su ... racha en Mendizorroza ante un Celta competitivo que supo aprovechar una de sus pocas llegadas en el partido. Ahí estuvo la diferencia entre dos equipos nacidos alrededor de una idea similar pero una ejecución muy diferente. Giráldez, el técnico visitante, confesó tras el encuentro que apenas había visto motivos que le hicieran temer que su equipo se volviera a Vigo sin algún punto. Señal de que el Alavés necesita algo más que el deseo de ser protagonista para serlo de verdad.

