Un Alavés ahogado en su impotencia

Al Deportivo Alavés le siguen doliendo las ocasiones. Más bien, la falta de ellas. Otro partido con una producción extremadamente pobre acabó con su ... racha en Mendizorroza ante un Celta competitivo que supo aprovechar una de sus pocas llegadas en el partido. Ahí estuvo la diferencia entre dos equipos nacidos alrededor de una idea similar pero una ejecución muy diferente. Giráldez, el técnico visitante, confesó tras el encuentro que apenas había visto motivos que le hicieran temer que su equipo se volviera a Vigo sin algún punto. Señal de que el Alavés necesita algo más que el deseo de ser protagonista para serlo de verdad.

Dos disparos a puerta, lanzamientos que ni siquiera levantaron el 'uy' en la grada, resultan un balance del todo insuficiente para ganar en casa. En pocos escenarios es posible ganar con un lanzamiento flojo dentro del área y otro centrado y sin veneno desde la frontal. El Alavés volvió a dejar su casillero de goles a favor en cero por cuarta vez en las últimas cinco jornadas. Solo ha marcado dos en un triunfo ante el Espanyol que apenas parece ya un espejismo. Nada tampoco contra Valencia, Rayo y Girona. En ellas también solo ha rescatado una victoria y cuatro puntos de quince posibles, una de sus peores rachas del curso.

Pero al contrario de lo que sucedió en especial ante el conjunto che, esta vez ni siquiera pudo agarrarse en que solo le faltase el último paso, la chispa de acierto para convertir las ocasiones. Contra el Celta falló toda la cadena de principio a fin. El bloque de Coudet no supo encontrar la forma de generar y eso propició su entrada en una espiral de impotencia de la que tampoco logró salir. Un fallo multiorgánico preocupante, porque no es lo mismo tener que restaurar un pequeño defecto que reconstruir la obra desde varios frentes.

Laberinto horizontal

El equipo albiazul se atascó en el fútbol horizontal. Sobre todo durante la primera mitad logró dar con fases de juego asociativo, de combinación entre jugadores de buen pie, pero ese fútbol no le llevó a ninguna parte. Blanco, Denis o Aleñá se encontraban, pero el balón no llegaba a los dos delanteros albiazules. Esa pared invisible frustraba a un equipo que no daba con un plan alternativo para derribar el muro. Tampoco ayudó que su estilete más vertical, Carlos Vicente, atraviese un inquietante momento de dudas y falta de precisión.

2 disparos a puerta realizó el Alavés en todo el partido, además de otros tres que se marcharon fuera 1 victoria en los últimos cinco partidos de Liga ha rescatado el equipo vitoriano. Solo contra el Espanyol

La solvencia defensiva en líneas generales sostuvo al Alavés dentro del partido, pero de nada vale si el camino para llegar a la portería es un via crucis. El bloque albiazul necesita encontrar otras formas de generar peligro, aunque la confección de una plantilla diseñada para satisfacer el ambicioso planteamiento de Coudet complica esa obligada búsqueda de la pluralidad. Sobre todo cuando el fútbol no fluye. Primero necesita restaurar esos circuitos para que el camino hacia los goles deje de ser un laberinto. Si no, no habrá planteamiento protagonista que valga.