El Alavés busca rearmarse tras una «semana difícil»: «Iremos a más»

El Deportivo Alavés descansó el domingo después de siete días intensos en los que los albiazules disputaron tres partidos –Sevilla, Getafe y Mallorca– con un ... empate como único botín. «No hemos conseguido la cantidad de puntos que queríamos, pero hay que pasar página», reconoció Tenaglia después de la derrota en Son Moix (1-0). Un tropiezo que se unió al resbalón, una semana antes, en Mendizorroza frente al Sevilla (1-2). Dos derrotas que sólo han tenido el brote verde de la igualada (1-1) en Getafe para un equipo que antes de esta «seguidilla», como la calificó Coudet, estaba de subidón tras ganar (0-1) en San Mamés y sumar 7 puntos de 12.

Ahora, el contador se sitúa en 8 después de tres partidos en los que no han sido «contundentes en las áreas» como señaló Blanco. «No es una cuestión de intensidad. Por ocasiones y fútbol merecimos ganar, pero en Primera no podemos permitirnos el lujo de distraernos», añadió el cordobés. Los desajustes defensivos en los goles de Vargas y Alexis ante el Sevilla, la mala fortuna en el rebote que provocó el tanto de Arambarri en Getafe y el despiste en el saque neutral que originó la diana de Asano en Mallorca han penalizado a un Alavés que el Chacho pide que sea «más malvado». Un guante que ha recogido el vestuario tras siete días duros.

La sanción de 12 meses a Facundo Garcés, uno de los líderes de la caseta, ha sido también un shock para un equipo convencido del camino futbolístico emprendido en verano. «Ha sido una semana difícil, pero estamos convencidos de que iremos a más por el nivel que estamos mostrando», apuntó el capitán Sivera en sus redes sociales verbalizando el sentir de un bloque que ha 'mandado' en estos tres encuentros ganando la posesión –récord del 62% ante el Mallorca– y las ocasiones –cinco tiros a puerta por tres del Sevila, cuatro por uno del Getafe y tres y tres en Son Moix–.

Un fútbol combinativo, vistoso y fluido en algunas fases, pero falto de profundidad en muchos otros instantes. Un juego que no ha tenido el filo necesario para doblegar a unos rivales más efectivos ante Sivera. Los fríos números dibujan un Alavés que en los últimos tres partidos ha encajado cuatro goles y marcado dos. Una media insostenible para sumar con regularidad.

«Me duele porque en muchos aspectos nos hemos visto bien y nos vamos con las manos vacía. Tenemos que mejorar esos detalles que nos están costando puntos», lamentó un Coudet que está «ocupado pero no preocupado» porque el Alavés mejore en ambas áreas. Sólo han dejado una vez su puerta a cero en siete jornadas y en Mallorca se quedaron por segunda vez sin marcar esta campaña.

Todos 'enchufados'

El argentino ha movido el árbol esta última semana. 21 futbolistas se han vestido de corto ante Sevilla, Getafe y Mallorca. Todos salvo Raúl Fernández –portero suplente–, Maras –sin «posibilidades de jugar» para el Chacho– y Benavídez, que ha regresado recientemente de su lesión. «Todos son importantes y lo saben», explicó Coudet.

4 Goles Ha encajado el Alavés en estos tres partidos ante Sevilla (2), Getafe (1) y Mallorca (1)

Además, en el Coliseum y en Son Moix, el Chacho ha dado 'galones' a Pacheco en el eje de la zaga y a Abde en la banda izquierda. La presencia del argelino ha diseñado un Alavés más simétrico, con extremos puros. También, en varios momentos, ha utilizado dos puntas. Pruebas en un equipo que se agarra a Mendizorroza para «recuperar», como reclamó Tenaglia, los puntos perdidos. Todo un reto ante un Elche (domingo, 14.00 horas) en zona Champions y que no conoce la derrota. Necesitan sumar para llegar tranquilos al parón.