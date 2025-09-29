El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aleñá protesta una decisión del árbitro en Mallorca. FACTORÍA9

El Alavés busca rearmarse tras una «semana difícil»: «Iremos a más»

El capitán Sivera pone voz al sentir de un Alavés «convencido» del camino futbolístico emprendido a pesar de sumar un punto de los últimos nueve posibles

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:14

El Deportivo Alavés descansó el domingo después de siete días intensos en los que los albiazules disputaron tres partidos –Sevilla, Getafe y Mallorca– con un ... empate como único botín. «No hemos conseguido la cantidad de puntos que queríamos, pero hay que pasar página», reconoció Tenaglia después de la derrota en Son Moix (1-0). Un tropiezo que se unió al resbalón, una semana antes, en Mendizorroza frente al Sevilla (1-2). Dos derrotas que sólo han tenido el brote verde de la igualada (1-1) en Getafe para un equipo que antes de esta «seguidilla», como la calificó Coudet, estaba de subidón tras ganar (0-1) en San Mamés y sumar 7 puntos de 12.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  5. 5

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»
  8. 8 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Alavés busca rearmarse tras una «semana difícil»: «Iremos a más»

El Alavés busca rearmarse tras una «semana difícil»: «Iremos a más»