El Alavés busca mantener el ritmo tras el parón

El triunfo en San Mamés es el camino a seguir para unos albiazules que sólo han ganado dos de sus últimos nueve duelos tras las ventanas FIFA

Jon Ander Goitia

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:15

El Alavés no quiere que se le enfríe la maquinaria en este parón internacional. Han pasado ya ocho días desde la victoria (3-1) sin ... paliativos ante el Elche. Un triunfo con un valor doble. «Los últimos tres partidos –Sevilla, Getafe y Mallorca– no se han visto reflejados en los puntos (1)», apuntó Coudet. El equipo desplegó un juego que electrocutó al conjunto ilicitano. Y se reencontró con su mejor versión. «Era muy importante marcharnos con buenas sensaciones, confianza y recuperando la senda de la victoria. Estamos jugando bien, pero no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos», reflexionó Toni Martínez tras despuntar en el partido.

