El Alavés busca mantener el ritmo tras el parón

El Alavés no quiere que se le enfríe la maquinaria en este parón internacional. Han pasado ya ocho días desde la victoria (3-1) sin ... paliativos ante el Elche. Un triunfo con un valor doble. «Los últimos tres partidos –Sevilla, Getafe y Mallorca– no se han visto reflejados en los puntos (1)», apuntó Coudet. El equipo desplegó un juego que electrocutó al conjunto ilicitano. Y se reencontró con su mejor versión. «Era muy importante marcharnos con buenas sensaciones, confianza y recuperando la senda de la victoria. Estamos jugando bien, pero no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos», reflexionó Toni Martínez tras despuntar en el partido.

La duda está en saber si el equipo retomará la competición mostrando esa misma versión. La plantilla disfrutó de cuatro días de descanso para recargar las pilas antes de regresar a los entrenamientos. Y por delante queda otra semana entera de trabajo hasta recibir al Valencia (lunes, 21.00 horas) en casa y salir de dudas. En total, habrán pasado 15 días sin fútbol. Una extensa inactividad que tiende a oxidar las piernas del club vitoriano.

La hemeroteca advierte de este extraño peligro. En las dos temporadas pasadas –previamente estaba en Segunda y no se detuvo la competición–, los albiazules sólo sumaron una victoria tras los ocho altos en LaLiga por los compromisos internacionales. Fue ante el Granada (3-1) en la 2023-24. Una tarde redonda en Mendizorroza en la que Myrto Uzuni consiguió maquillar el resultado en el tramo final desde el punto de penalti. Tres puntos a los que únicamente se sumó el empate (1-1) previo ante el Villarreal. Un pobre balance –cuatro puntos sobre los veinticuatro posibles– que evidencia esta particular 'cuesta de enero'.

Una rampa que aumentó aún más su pendiente en la temporada pasada en la que el Alavés no consiguió sumar puntos al zurrón tras el parón (Espanyol, Valladolid, Atlético y Rayo Vallecano). El vertiginoso arranque liguero se truncó (3-2) ante el Espanyol. Fue el comienzo de un bache que se prolongó seis jornadas, en las que los albiazules solo consiguieron sumar un punto. Entre medias, otro parón que tampoco consiguió resetear esta crisis de resultados. El Glorioso cayó también ante el Valladolid (2-3), una derrota que resultó especialmente dolorosa al tratarse de un rival directo. Y en el tramo final de la competición llegó el resbalón ante el Rayo Vallecano (0-2) que ahondó la herida tras la victoria que se esfumó en el tiempo añadido en Las Palmas (2-2).

Cambiar las estadísticas

Pero está claro que el Alavés este año está empeñado en romper las estadísticas. Lo demostró en San Mamés. Los vitorianos no conquistaban el feudo rojiblanco desde la temporada 2005-06. Dos décadas desde que Nené y Bodipo clavasen la bandera albiazul en la 'Catedral'. Pues bien, el 14 de septiembre Denis Suarez repitió esa victoriosa fotografía. Una viva imagen de la liberación en todos los sentidos porque la tropa de Coudet retomó la actividad tras el parón internacional de la mejor manera.

Un esperanzador precedente al que quiere agarrarse la plantilla albiazul para seguir rompiendo registros. El Alavés ha firmado su segundo mejor arranque en Primera División en la última década. Los 11 puntos que suma el equipo del Chacho en ocho jornadas les permite mirar con ambición al resto del curso. Se han quedado a tres unidades de alcanzar los números de la 2018-19, cuando el bloque entrenado por Abelardo se fue a la ventana de octubre con 14 puntos. Los números avalan a la plantilla. Y el vestuario mira al horizonte con la confianza reforzada.

En la ecuación entra, además, otro factor clave:Mendizorroza. El Alavés retomará la competición ante el Valencia al calor de su gente. Y en este inicio liguero los hombres de Coudet se han puesto el buzo para reconstruir el fortín albiazul. El Glorioso ha sumado la mayoría de sus puntos en casa. Con la victoria ante el Elche ha amarrado siete sobre los doce que había en juego. Sólo el Sevilla (1-2) ha conseguido salir victorioso, además del empate (1-1) del Atlético de Madrid.

A falta de medir el impacto de este parón, lo cierto es que estas dos semanas sin competición permiten aligerar la congestión en la enfermería. Toni Martínez terminó ante el Elche lesionado del hombro derecho que ya le lastró en el partido frente al Mallorca. Calebe, por su parte, tuvo que abandonar a la media hora el partido ante los ilicitanos por molestias en su cuádriceps izquierdo, aunque Coudet ya avanzó que le sustituyó por prevención. Diarra –molestias en el pie– y Mariano –dolencias musculares– son otros de los jugadores que esperan estar listos tras el parón.