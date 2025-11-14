Las peñas del Mirandés homenajearán a 'La Paca' en Mendizorroza El acto, organizado por 'Desde 1927' tendrá lugar en la previa del partido contra el Burgos en la puerta número 4

Jon Ander Goitia Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:28

Mendizorroza recorre la historia del Alavés a través de los murales que envuelven el estadio, como esos tatuajes que recuerdan los momentos que nunca se quieren olvidar. Desde los ascensos, hasta jugadores que marcaron una época. Pero también hay espacio para los aficionados que fueron un reflejo de ese eterno sentimiento. Y es ahí donde destaca el nombre de Francisca Ortiz de Guzmán. Aunque para los seguidores les resultará más familiar su apodo 'La Paca', la abuela del Alavés a quien este domingo rendirá homenaje la afición del Mirandés en la antesala del duelo frente al Burgos.

Debido a la remodelación de Anduva, la casa del conjunto 'jabato', los 'rojillos' disputan sus partidos como local en el templo albiazul. Un hecho que ha propiciado este reconocimiento. «Nacida en Miranda de Ebro y socia del Alavés desde 1927, 'La Paca' fue un símbolo de fidelidad y amor por el fútbol durante toda su vida. Su imagen, inmortalizada en un mural junto al estadio, representa los valores de pasión, entrega y respeto que comparten ambas aficiones», destaca la peña 'Desde 1927', organizadora de este acto, con motivo de su 20 aniversario, al que se han unido el resto de agrupaciones del Mirandés.

El homenaje tendrá lugar a las 18.00 horas en la puerta número 4 de Mendizorroza, ahí donde 'La Paca' da la bienvenida a cada uno de los aficionados albiazules que accede al estadio para ocupar su localidad y alentar al equipo. «El acto contará con la presencia de Andoni Ortiz, hijo de la homenajeada, quien recibirá las bufandas de las peñas rojillas en nombre de su madre», avanza la peña. «En el fútbol puede haber rivalidad en el campo, pero fuera de él debe prevalecer la admiración por quienes han vivido este deporte con tanta pasión como La Paca», elogian.

Su legado es eterno en el alavesismo. Hace tres temporada, la afición babazorra le rindió homenaje coincidiendo con el centenario del club. En la previa del partido ante el Barcelona, desde el fondo de Polideportivo Iraultza desplegó un enorme tifo en el que se reconoció a dos figuras como son José Manuel Esnal, Mané, exentrenador del Alavés y capitán de la gesta europea de hace un cuarto de siglo, y La Paca, santo y seña del alavesismo.